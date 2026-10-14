Lamine Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme
Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 mağlup eden Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Mario Lemina'ya sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.
Galatasaraylı Mario Lemina, daha önce kendisine yöneltilen “Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?” sorusuna, “Lamine Yamal kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum” yanıtını vermişti.
Barcelona'nın Galatasaray karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Yamal, bu sözleri hatırlatarak Lemina'ya sosyal medya üzerinden karşılık verdi.
Maçın oyuncusu ödülünü aldığı fotoğrafı paylaşan Yamal, gönderisine “Şimdi beni tanıyor mu?” notunu düştü.
Genç yıldız paylaşımına 'hayalet' emojisi de ekledi.
Barcelona'nın yıldızı Raphinha, Yamal'ın paylaşımına yorum yaptı. Brezilyalı futbolcu, gönderinin altına "Sanırım şimdi seni tanıyor" yorumunu yazdı.
Yamal ile Lemina, karşılaşma sırasında sahada da kısa süreli bir gerginlik yaşamıştı.