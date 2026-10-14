Lemina'dan Yamal'a ters köşe cevap
Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Lamine Yamal ile Mario Lemina arasında sosyal medyada yaşanan atışmaya yeni bir yanıt geldi.
Mario Lemina, daha önce kendisine yöneltilen “Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?” sorusuna, “Lamine Yamal kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum” yanıtını vermişti.
Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından Yamal, bu sözleri hatırlatarak maçın oyuncusu ödülünü aldığı fotoğrafı paylaştı. Genç futbolcu, gönderisine “Şimdi beni tanıyor mu?” notunu ekleyerek Lemina'ya göndermede bulundu.
Yamal'ın paylaşımının ardından Mario Lemina'dan da cevap geldi.
Gabonlu futbolcu, oğlunun maç sonunda Lamine Yamal ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Tabii ki seni tanıyorum. Benim ufaklık sana bayılıyor.”