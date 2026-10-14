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Christian Ilzer: "Beşiktaş'a problemler çıkaracağız"

Christian Ilzer: "Beşiktaş'a problemler çıkaracağız"

16:47, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:58, 14/10/2026, Çarşamba
AA
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Christian Ilzer: "Beşiktaş'a problemler çıkaracağız"
Christian Ilzer ve Ozan Kabak

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Almanya temsilcisi Hoffenheim'ın teknik direktörü Christian Ilzer, iddialı olduklarını belirterek, kendi oyunlarını sahaya yansıtacaklarını vurguladı.

48 yaşındaki teknik adam ile milli futbolcu Ozan Kabak, Sinsheim kentinde bulunan kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Beşiktaş'ın kaliteli oyuncularının olduğunu vurgulayan Ilzer, "Yarın tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marsilya'ya karşı 4-1 galip geldiler. Süper Lig'de ikinci sıradalar. Ligde iyi bir durumda değiliz ama yarın için iddialıyız" dedi.

Avusturyalı teknik adam, siyah-beyazlı takımda Sırp golcü Dusan Vlahovic'in yarın forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:


"Dusan Vlahovic, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş sadece Vlahovic'e bağlı değil. Avrupa Ligi'nde bunu çok iyi gördük. Takım olarak çok iyiler, takım oyunu oynuyorlar. Biz iyi hazırlandık. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Beşiktaş'a problemler çıkaracağımızı biliyoruz."


Kendi oyunlarına odaklanacaklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:


"Biz nasıl oynayacağız bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alana girmek bizim için çok önemli. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bir yıldır bu maçlar için hazırlanıyoruz. Odaklanmamız gerekiyor, kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Topu tutma konusunda çok başarılılar, yarın da öyle oynayacaklar. Güzel bir maç olacak."

Ozan Kabak: "Bu zor günleri atlatacağız"

Hoffenheim formasını giyen milli oyuncu Ozan Kabak, Beşiktaş karşısında 3 puanı hedeflediklerini söyledi.


26 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı kulübü çok iyi tanıdığını anlatarak, "Türkiye'de doğdum, İstanbul'da yaşadım. Önemli bir maç, hazırlıklarımızı yaptık. Zor bir maç olacak. Yarın çok büyük taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Almanya'da bile büyük kitlesi var. Bizim takımımızın oyuncu kalitesi çok iyi. Yarın 3 puan alıp maçı galip tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Yarınki maç için analizler yaptıklarının altını çizen Ozan, "Bizim odaklandığımız şey, kendi futbolumuz. Bugün Vlahovic'in oynayamayacağına dair haber aldık. Oh da kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş, kaliteli bir takım. İyi hazırlandık, kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı ve Hoffenheim'da bu sezon üst üste yenilgiler yaşadıklarının hatırlatılması üzerine, "Sezon başlangıcı hem milli takım hem bizim için zor oldu. Böyle durumları yaşadım, tecrübeliyim. İyi idman yapıyoruz. Güzel bir aileyiz. Hocalarımız, idmanlarımız çok iyi. Şüphe duymuyorum. Bu zor günleri atlatacağız" değerlendirmesinde bulundu.


Ay-yıldızlı oyuncu, siyah-beyazlı takımda forma giyen arkadaşlarının olduğunu dile getirdi ve konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:


"Beşiktaş'ta milli takımdan arkadaşlarım var. Salih Özcan ve Orkun Kökçü'yü çok iyi tanıyorum, iki oyuncu en iyi olduklarım. Yarın için sevinçliyiz. Kalitemizi onlar da biliyor. Nübel ile de Schalke'de oynadık, iyi bir kaleci. Umarım yarın iyi gününde olmaz."


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Başlıklar :Avrupa LigiBeşiktaşHoffenheim
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