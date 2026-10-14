Beşiktaş'ta Vlahovic endişesi: İdmana çıkamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta maç öncesi hazırlıklar sürerken Dusan Vlahovic'ten gelen haber teknik heyeti düşündürdü. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre Sırp futbolcu, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle takımın son çalışmasında bulunamadı.

Serum tedavisi uygulanıyor

Haberde, Vlahovic'in rahatsızlığının hafif olduğu ve kendisine serum tedavisi uygulandığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun buna rağmen Beşiktaş'ın Almanya kafilesinde yer alacağı kaydedildi.

Vlahovic'in Hoffenheim karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

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Beşiktaş'ta tek eksik: Hoffenheim maçında yok