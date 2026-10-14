Beşiktaş'ta Vlahovic endişesi: İdmana çıkamadı
11:20, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:33, 14/10/2026, Çarşamba
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Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol attı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'le ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta maç öncesi hazırlıklar sürerken Dusan Vlahovic'ten gelen haber teknik heyeti düşündürdü. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre Sırp futbolcu, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle takımın son çalışmasında bulunamadı.
Serum tedavisi uygulanıyor
Haberde, Vlahovic'in rahatsızlığının hafif olduğu ve kendisine serum tedavisi uygulandığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun buna rağmen Beşiktaş'ın Almanya kafilesinde yer alacağı kaydedildi.
Vlahovic'in Hoffenheim karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.
Spor
Beşiktaş'ta tek eksik: Hoffenheim maçında yok
Başlıklar :Avrupa LigiBeşiktaşDusan Vlahovic