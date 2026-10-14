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Beşiktaş'ta tek eksik: Hoffenheim maçında yok

Beşiktaş'ta tek eksik: Hoffenheim maçında yok

10:09, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:15, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta tek eksik: Hoffenheim maçında yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar karşılaşma öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hoffenheim'a konuk olacak. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hoffenheim'a konuk olacak. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Cerny forma giyemeyecek


Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.


Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.


Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

Cerny forma giyemeyecekBeşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic formda


Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve santrfor Dusan Vlahovic, son zamanlardaki performansıyla dikkati çekiyor.


Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, etkili oyununu Almanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.


Sırp golcü Dusan Vlahovic de oynadığı 8 müsabakada 6 golle ön plana çıktı.


Söz konusu iki oyuncu, Hoffenheim maçında Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.

Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic formdaBeşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve santrfor Dusan Vlahovic, son zamanlardaki performansıyla dikkati çekiyor.Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, etkili oyununu Almanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.Sırp golcü Dusan Vlahovic de oynadığı 8 müsabakada 6 golle ön plana çıktı.Söz konusu iki oyuncu, Hoffenheim maçında Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.

Avrupa'da 7 maçın 6'sını kazandı



Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.


Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.


Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.


Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Avrupa'da 7 maçın 6'sını kazandıSiyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Hoffenheim'da tanıdık bir yüz: Ozan Kabak


Beşiktaş'ın yarın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor.


Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı.


Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.

Hoffenheim'da tanıdık bir yüz: Ozan KabakBeşiktaş'ın yarın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor.Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı.Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.
Başlıklar :Avrupa LigiBeşiktaşHoffenheim
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