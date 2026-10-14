ASTON VILLA - FENERBAHÇE CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere’de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Villa Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovak hakem Kruzliak yönetecek. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk hafta karşılaşmasında Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Aston Villa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Aston Villa’da üç futbolcu Ruggeri, Maatsen ile Hammings, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise tek eksik Mert Müldür.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Homes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku.





ASTON VILLA - FENERBAHÇE CANLI SKOR





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