Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertli takımın, rotasını Arjantin'e çevirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe Manuel Lopez'in peşinde
Fenerbahçe'nin, Arjantin ekibi Club Atletico Lanus forması giyen golcü Jose Manuel Lopez’i gündemine aldı. Sarı-lacivertli takımın 21 yaşındaki golcü için Jorge Jesus ile imzalar atıldıktan sonra Portekizli çalıştırıcının görüşünü alarak Arjantin ekibiyle temasa geçeceği belirtildi.
- 1.88 boyundaki golcü bu sezon Lanus formasıyla 16 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Lopez'in, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro.