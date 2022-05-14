Spor Fenerbahçe Manuel Lopezin peşinde
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe Manuel Lopez'in peşinde

Teknik direktör bilmecesinde sona yaklaşan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Club Atletico Lanus forması giyen golcü Jose Manuel Lopez’in peşinde olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Manuel Lopezin peşinde
Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Lopez'in, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertli takımın, rotasını Arjantin'e çevirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Manuel Lopez'in peşinde

Fenerbahçe'nin, Arjantin ekibi Club Atletico Lanus forması giyen golcü Jose Manuel Lopez’i gündemine aldı. Sarı-lacivertli takımın 21 yaşındaki golcü için Jorge Jesus ile imzalar atıldıktan sonra Portekizli çalıştırıcının görüşünü alarak Arjantin ekibiyle temasa geçeceği belirtildi.

  • 1.88 boyundaki golcü bu sezon Lanus formasıyla 16 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Lopez'in, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
SPOR
Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu


Deniz bir anda karardı

Deniz bir anda karardı

​Ekipler alarma geçti: İnceleme başlatıldı.
Oğluma selam söyle

'Oğluma selam söyle'

​Pençe-Kilit şehidine yürek yakan veda.
Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaş çay alım müjdesi: Taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaş çay alım müjdesi: Taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz

​Terör inlerini dakikada altı kez vuracak.

​Çiçeği kış tohumu yaz aylarının vazgeçilmezi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.