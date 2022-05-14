Fenerbahçe Manuel Lopez'in peşinde Teknik direktör bilmecesinde sona yaklaşan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Club Atletico Lanus forması giyen golcü Jose Manuel Lopez’in peşinde olduğu öğrenildi.

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