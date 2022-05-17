Spor Diego Luganodan Jorge Jesus itirafı Fenerbahçe anlaşmaya yakın değil
FUTBOL FUTBOL

Diego Lugano'dan Jorge Jesus itirafı: Fenerbahçe anlaşmaya yakın değil

Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile anlaştığı hatta Portekizli hocanın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Diego Lugano ise Fenerbahçe ile Jesus'un anlaşma sağlamadığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Luganodan Jorge Jesus itirafı: Fenerbahçe anlaşmaya yakın değil
Jorge Jesus

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

"Anlaşma yok"

Fakat sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Diego Lugano, şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. ESPN Brezilya'ya konuşan Lugano, "Fenerbahçe'nin önemli bir ismiyle görüştüm. Jorge Jesus'un gelecek sezon öncesi bir anlaşmaya yakın bile olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

  • "Süreyi uzattı"
  • Brezilya basınında yer alan bir bilgiye göre de, daha önce 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyeceğini söyleyen Jorge Jesus'un, bu süreyi haziran ayının başına kadar uzattığı iddia edildi. Portekizli hocanın bu kararı almasındaki asıl nedenin Paulo Sousa ile Flamengo'nun yollarının ayrılacağını düşündüğü olduğu kaydedildi.

Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
SPOR
Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Bilim dünyası şokta: Yosundan güç kaynağı ürettiler

Bilim dünyası şokta: Yosundan güç kaynağı ürettiler
Talebe yetişemiyor

Talebe yetişemiyor

Milyonlarca üretilip dünyaya satılıyor.
Gökyüzüne Türk imzası

Gökyüzüne Türk imzası

​TUSAŞ'tan müthiş hamle: Bir kabiliyeti daha millileştirdik.

Zirvede ​26 bin 330 konut ile İstanbul yer aldı.

Keçi arayan çoban buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.