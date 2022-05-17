Diego Lugano'dan Jorge Jesus itirafı: Fenerbahçe anlaşmaya yakın değil

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

"Anlaşma yok"

Fakat sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Diego Lugano, şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. ESPN Brezilya'ya konuşan Lugano, "Fenerbahçe'nin önemli bir ismiyle görüştüm. Jorge Jesus'un gelecek sezon öncesi bir anlaşmaya yakın bile olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

"Süreyi uzattı"

Brezilya basınında yer alan bir bilgiye göre de, daha önce 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyeceğini söyleyen Jorge Jesus'un, bu süreyi haziran ayının başına kadar uzattığı iddia edildi. Portekizli hocanın bu kararı almasındaki asıl nedenin Paulo Sousa ile Flamengo'nun yollarının ayrılacağını düşündüğü olduğu kaydedildi.

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