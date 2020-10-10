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Fenerbahçe Azerbaycan'ın yanında

Azerbaycan basınına konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bayraklarımızda ay-yıldızın yan yana olduğu gibi, biz de Türk milleti olarak her zaman yanınızdayız” dedi. Şampiyon olacaklarına inandığını belirten Bulut, Rodrigues’in ayrılabileceğini de söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor

Sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan halkının yanında olduklarını açıklarken, sezon sonunda şampiyon olacaklarını inandığını söyledi.

Azerbaycan’da yayın yapan bir televizyon programına açıklamalarda bulunan Bulut, “Tüm Azerbaycan halkını en içten duygularımla selamlıyorum. Tabii ki acınızı sizin gibi bizde burada hep birlikte yaşıyoruz. Bayraklarımızda ay-yıldızın yan yana olduğu gibi, biz de Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan halkının yanındayız. Fenerbahçe de Azerbaycan halkının her zaman yanındadır” diye konuştu.

Fenerbahçe çalıştırıcısı, son yıllarda Azerbaycan futbolunun çıkış yaptığını belirterek, “Zaman zaman oradaki futbolcularda tespit ediliyor, izliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde Azerbaycanlı futbolcuları da Türkiye’de görebiliriz” dedi.

Azerbaycanlı askerin duygulandıran hayali
Yeni Şafak

Azerbaycanlı askerin duygulandıran hayali

Ermenistan'a karşı yürütülen özgürlük mücadelesinde cephede görev yapan Azerbaycanlı bir askerin Galatasaray hayali silah arkadaşları tarafından büyük alkış aldı.


"Şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız"

Bu sezona galibiyetle başladıklarını dile getiren Erol Bulut, “Bazı insanların kafasında ‘18 transfer yapılınca takımın bir anda çok iyi gitmesi gerekiyor’ var. Tabii biz de her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman gerekiyor çünkü transfer döneminde 4 haftalık bir periyodumuz vardı. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğimizi düşünüyorum. Bu sene hedefimiz ligde şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız” dedi.

Fenerbahçe'nin Pelkas transferinde Erol Bulut detayı
Fenerbahçe'nin Pelkas transferinde Erol Bulut detayı

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcu Pelkas’ın transferinde teknik direktör Erol Bulut’un Yunanistan’da top koşturduğu dönemdeki ilişkilerinin pozitif etkisi olduğu ortaya çıktı. Transfer öncesinde görüştüYunanistan’da bir dönem top koşturan teknik direktör Erol Bulut’un Yunanca bilmesi de Pelkas’ın takıma çabuk uyum sağlamasına önemli rol oynayacak.Pelkas transferi öncesinde de teknik direktör Erol Bulut Pelkas ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.Perotti merak edilen soruya cevap verdi: Sakatlığım önemli değil

"Rodrigues'e gelen bazı teklifler var"


Bulut, Rodrigues’in durumuyla ilgili ise “Önümüzdeki süreçte takıma uyum sağlayacak ve onu değerlendireceğiz. Transferi de söz konusu. Şu an gelen bazı teklifler var. Onun da bunları iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir” cevabını verdi.

Rodrigues, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.
Rodrigues, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.

Kemal Ademi: Bana Ibrahimovic diyorlardı ama ben Kemal Ademi'yim
Kemal Ademi: Bana Ibrahimovic diyorlardı ama ben Kemal Ademi'yim

Fenerbahçe’ye İsviçre’nin Basel takımından transfer olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ademi, "Gerçekten burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyeti fantastik. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi."İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu"Birçok ülkenin pasaportuna sahip olduğunu ve milli takımda oynayıp oynayamayacağını bilmediğini aktaran Kemal Ademi, "Transfer sürecimde Vedat Muriqi ile konuşmadım. Muriqi’nin Fenerbahçe’deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Pelkas transferinde Erol Bulut detayı"Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum"Uzun boyuna rağmen hızlı bir oyuncu olduğunu ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Vedat Muriqi tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre’de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı" diye konuştu.Kariyerinde 3-4 sene önce bir sakatlık yaşadığını ama bunu tamamen geride bıraktığını vurgulayan Ademi, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu ve kariyer planlamasına dair konuşmak istemediğini de söyledi."Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır"Takımda çok fazla yeni oyuncu bulunduğunu dile getiren 1.98 metre boyundaki futbolcu, "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır. Erol hocanın Almanca konuşabilmesi benim için çok önemli. Anlamadığım bir şeyi kendisine sorabiliyorum. Takım içinde çok fazla Almanca konuşan futbolcu var, bu benim için çok iyi bir durum" şeklinde konuştu.Fenerbahçe’deki kariyerli futbolcularla oynayacak olmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan Ademi, basketbolu da takip ettiğini ve takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe Beko maçı izlemek istediğini de sözlerine ekledi.Fenerbahçe'nin 1.98'lik yeni golcüsü Kemal AdemiSüper Lig&#39;in en uzun forveti olan Kemal Ademi&#39;nin Fenerbahçe&#39;ye transferi böyle açıklandı pic.twitter.com/OTq5IyQX71&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 5, 2020

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