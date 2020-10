Fenerbahçe Azerbaycan'ın yanında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan halkının yanında olduklarını açıklarken, sezon sonunda şampiyon olacaklarını inandığını söyledi.

Azerbaycan’da yayın yapan bir televizyon programına açıklamalarda bulunan Bulut, “Tüm Azerbaycan halkını en içten duygularımla selamlıyorum. Tabii ki acınızı sizin gibi bizde burada hep birlikte yaşıyoruz. Bayraklarımızda ay-yıldızın yan yana olduğu gibi, biz de Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan halkının yanındayız. Fenerbahçe de Azerbaycan halkının her zaman yanındadır” diye konuştu.

Fenerbahçe çalıştırıcısı, son yıllarda Azerbaycan futbolunun çıkış yaptığını belirterek, “Zaman zaman oradaki futbolcularda tespit ediliyor, izliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde Azerbaycanlı futbolcuları da Türkiye’de görebiliriz” dedi.

"Şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız"

Bu sezona galibiyetle başladıklarını dile getiren Erol Bulut, “Bazı insanların kafasında ‘18 transfer yapılınca takımın bir anda çok iyi gitmesi gerekiyor’ var. Tabii biz de her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman gerekiyor çünkü transfer döneminde 4 haftalık bir periyodumuz vardı. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğimizi düşünüyorum. Bu sene hedefimiz ligde şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız” dedi.

Fenerbahçe'nin Pelkas transferinde Erol Bulut detayı Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcu Pelkas’ın transferinde teknik direktör Erol Bulut’un Yunanistan’da top koşturduğu dönemdeki ilişkilerinin pozitif etkisi olduğu ortaya çıktı. Transfer öncesinde görüştüYunanistan’da bir dönem top koşturan teknik direktör Erol Bulut’un Yunanca bilmesi de Pelkas’ın takıma çabuk uyum sağlamasına önemli rol oynayacak.Pelkas transferi öncesinde de teknik direktör Erol Bulut Pelkas ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.Perotti merak edilen soruya cevap verdi: Sakatlığım önemli değil

"Rodrigues'e gelen bazı teklifler var"





Bulut, Rodrigues’in durumuyla ilgili ise “Önümüzdeki süreçte takıma uyum sağlayacak ve onu değerlendireceğiz. Transferi de söz konusu. Şu an gelen bazı teklifler var. Onun da bunları iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir” cevabını verdi.