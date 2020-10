Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcu Pelkas’ın transferinde teknik direktör Erol Bulut’un Yunanistan’da top koşturduğu dönemdeki ilişkilerinin pozitif etkisi olduğu ortaya çıktı.

Transfer öncesinde görüştü





Yunanistan’da bir dönem top koşturan teknik direktör Erol Bulut’un Yunanca bilmesi de Pelkas’ın takıma çabuk uyum sağlamasına önemli rol oynayacak.

Pelkas transferi öncesinde de teknik direktör Erol Bulut Pelkas ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.