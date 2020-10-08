Perotti merak edilen soruya cevap verdi: Sakatlığım önemli değil

Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, sarı-lacivertlilere transfer sürecinden, sakatlık durumuna, oynamak istediği mevkiden, seçtiği forma numarasına kadar birçok soruya cevap verdi. Arjantinli yıldızın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Takımın kapasitesi yüksek"

"Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle takımıma katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız."

"Emre Belözoğlu sorularımı çok iyi cevapladı"

"Emre Belözoğlu ile internet üzerinden görüntülü olarak iki kez konuştuk. Fenerbahçe'ye gelmemi çok istedi. Benim de sorularım oldu. Hepsini çok iyi bir şekilde cevapladı. Sonra sözleşme detayları üzerine konuştuk. 2-3 günde her şey netleşti ve buraya geldim."

Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 15 isimle ise yollar ayrıldı. Takım bütçesi 56 milyon euroya düşürüldüSarı-lacivertlilerde yeni oyuncular kadroya katılırken, transferlere ne kadar maaş verileceği açıklanmadı. Bu konuda son olarak toplu bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, takım bütçesinin 56 milyon euroya düşürüldüğü duyuruldu. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde ettiklerini, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.Fenerbahçe Kulübü yaz transfer dönemindeki harcamalarını açıkladıDiego Perotti'nin sözleşme detaylarıbeINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre Fenerbahçe, Diego Perotti'ye net bir maaş ödemeyecek. Sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci'de olduğu gibi, Perotti'ye de sakatlığından dolayı net maaş ödemek yerine oynadığı karşılaşmalara göre maç başı ücret ödeyecek.🔹—Perotti detay—🔹•*Perotti‘nin şu an sakatlığı bulunuyor . Fenerbahçe Kulubü oyuncuyla maç başı ücrete dayalı bir sözleşme imzaladı .Oyuncu , oynadığı maça göre ücret alacak . ( Tolga Ciğerci’de olduğu gibi)— Mert Yüksektepe (@mertyuksektepee) October 7, 2020 Diego Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Galeri: Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu

"Cengiz Ünder'le konuştum"

"Cengiz'le konuştum. Şehir ve takım hakkında bilgiler aldım. Burada oynayan Güney Amerikalı arkadaşlarımla da konuştum. Onlarla da konuşunca şüphem kalmadı. Sosa ile de konuştum. Roma'dan buraya gelmek zor bir karardı ancak burada olmaktan gerçekten çok mutluyum."

"Sakatlığım çok önemli değil"

"Sakatlanma riski futbolda var bunu bilerek oynuyorum. Yaş ilerledikçe bu risk artıyor veya geri dönüşü uzatabiliyor. Sakatlığım çok önemli değil, kas sakatlığı. 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilirim. Takıma her şeyimi verip başarılı olmak istiyorum."





Fenerbahçe'nin yeni transferi idmanda yok Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı13 futbolcu milli takım kampındaSarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı. Gökhan ve Sosa'ya özel programBu oyuncuların yanı sıra Gökhan Gönül ve Jose Sosa, özel program dahilinde çalıştı.Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

"Boca Juniors'la aynı renkler için mücadele edeceğim"

"Buradaki atmosfer Güney Amerika'ya özellikle Arjantin'de Boca Juniors'a çok benziyor. İnsanlar çok tutkulu. Fenerbahçe tarihinde birçok kupalara ve başarılara sahip bir takım. Bu şansı değerlendirmek istedim. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Daha önce Boca Juniors'la oynadım, aynı renkler için mücadele edeceğim için mutluyum."

"Bana verilen seçenekler arasında 21 vardı"





"Forma numarası olarak 10 numarayı seviyorum ama fazla bir seçeneğim de yoktu. 1 ve 0 sayılarını seviyorum. Bana verilen seçenekler arasında 21 vardı, o yüzden bu numarayı seçtim."

"Hücumu düşünen takım gördüm sahada"

"Karagümrük maçında takım çok hoşuma gitti. Oyun anlamında her zaman hücumu düşünen takım gördüm sahada. Karşı takıma da bakıldığında, başlangıçtaki oyun stillerini değiştirip daha çok atağı düşündüler. Kazandık, önemli olan da bu."

"Sol açıkta rahat hissediyorum"

"Sol açık pozisyonunda en iyi performansımı sergiledim her zaman. Sağ açık ve forvet arkası pozisyonlarında oynadığım oldu. Ancak kendimi sol açıkta daha rahat hissediyorum."

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisini duymuştum"

"Burada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, mücadelesini daha önce duymuştum. Kariyerimde birçok derbilerde bulundum. Bunlar futbolda güzel şeyler. Ben hala mücadeleciyim, hırsım yüksek ve Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım.