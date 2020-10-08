Perotti merak edilen soruya cevap verdi: Sakatlığım önemli değil
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, sakatlık durumu hakkında "Durumum ciddi değil, kas sakatlığı. 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilirim" dedi. 32 yaşındaki futbolcu kendisini rahat hissettiği bölgenin ise sol açık olduğunu söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, sarı-lacivertlilere transfer sürecinden, sakatlık durumuna, oynamak istediği mevkiden, seçtiği forma numarasına kadar birçok soruya cevap verdi. Arjantinli yıldızın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;
"Takımın kapasitesi yüksek"
"Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle takımıma katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız."
"Emre Belözoğlu sorularımı çok iyi cevapladı"
"Emre Belözoğlu ile internet üzerinden görüntülü olarak iki kez konuştuk. Fenerbahçe'ye gelmemi çok istedi. Benim de sorularım oldu. Hepsini çok iyi bir şekilde cevapladı. Sonra sözleşme detayları üzerine konuştuk. 2-3 günde her şey netleşti ve buraya geldim."
"Cengiz Ünder'le konuştum"
"Cengiz'le konuştum. Şehir ve takım hakkında bilgiler aldım. Burada oynayan Güney Amerikalı arkadaşlarımla da konuştum. Onlarla da konuşunca şüphem kalmadı. Sosa ile de konuştum. Roma'dan buraya gelmek zor bir karardı ancak burada olmaktan gerçekten çok mutluyum."
"Sakatlığım çok önemli değil"
"Sakatlanma riski futbolda var bunu bilerek oynuyorum. Yaş ilerledikçe bu risk artıyor veya geri dönüşü uzatabiliyor. Sakatlığım çok önemli değil, kas sakatlığı. 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilirim. Takıma her şeyimi verip başarılı olmak istiyorum."
"Boca Juniors'la aynı renkler için mücadele edeceğim"
"Buradaki atmosfer Güney Amerika'ya özellikle Arjantin'de Boca Juniors'a çok benziyor. İnsanlar çok tutkulu. Fenerbahçe tarihinde birçok kupalara ve başarılara sahip bir takım. Bu şansı değerlendirmek istedim. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Daha önce Boca Juniors'la oynadım, aynı renkler için mücadele edeceğim için mutluyum."
"Bana verilen seçenekler arasında 21 vardı"
"Forma numarası olarak 10 numarayı seviyorum ama fazla bir seçeneğim de yoktu. 1 ve 0 sayılarını seviyorum. Bana verilen seçenekler arasında 21 vardı, o yüzden bu numarayı seçtim."
"Hücumu düşünen takım gördüm sahada"
"Karagümrük maçında takım çok hoşuma gitti. Oyun anlamında her zaman hücumu düşünen takım gördüm sahada. Karşı takıma da bakıldığında, başlangıçtaki oyun stillerini değiştirip daha çok atağı düşündüler. Kazandık, önemli olan da bu."
"Sol açıkta rahat hissediyorum"
"Sol açık pozisyonunda en iyi performansımı sergiledim her zaman. Sağ açık ve forvet arkası pozisyonlarında oynadığım oldu. Ancak kendimi sol açıkta daha rahat hissediyorum."
"Fenerbahçe-Galatasaray derbisini duymuştum"
"Burada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, mücadelesini daha önce duymuştum. Kariyerimde birçok derbilerde bulundum. Bunlar futbolda güzel şeyler. Ben hala mücadeleciyim, hırsım yüksek ve Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım.
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