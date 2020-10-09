Kemal Ademi: Bana Ibrahimovic diyorlardı ama ben Kemal Ademi'yim

Fenerbahçe’ye İsviçre’nin Basel takımından transfer olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ademi, "Gerçekten burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyeti fantastik. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu"

Birçok ülkenin pasaportuna sahip olduğunu ve milli takımda oynayıp oynayamayacağını bilmediğini aktaran Kemal Ademi, "Transfer sürecimde Vedat Muriqi ile konuşmadım. Muriqi’nin Fenerbahçe’deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Pelkas transferinde Erol Bulut detayı Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcu Pelkas’ın transferinde teknik direktör Erol Bulut’un Yunanistan’da top koşturduğu dönemdeki ilişkilerinin pozitif etkisi olduğu ortaya çıktı. Transfer öncesinde görüştüYunanistan’da bir dönem top koşturan teknik direktör Erol Bulut’un Yunanca bilmesi de Pelkas’ın takıma çabuk uyum sağlamasına önemli rol oynayacak.Pelkas transferi öncesinde de teknik direktör Erol Bulut Pelkas ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.Perotti merak edilen soruya cevap verdi: Sakatlığım önemli değil



"Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum"

Uzun boyuna rağmen hızlı bir oyuncu olduğunu ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Vedat Muriqi tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre’de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı" diye konuştu.

Kariyerinde 3-4 sene önce bir sakatlık yaşadığını ama bunu tamamen geride bıraktığını vurgulayan Ademi, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu ve kariyer planlamasına dair konuşmak istemediğini de söyledi.

"Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır"

Takımda çok fazla yeni oyuncu bulunduğunu dile getiren 1.98 metre boyundaki futbolcu, "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır. Erol hocanın Almanca konuşabilmesi benim için çok önemli. Anlamadığım bir şeyi kendisine sorabiliyorum. Takım içinde çok fazla Almanca konuşan futbolcu var, bu benim için çok iyi bir durum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’deki kariyerli futbolcularla oynayacak olmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan Ademi, basketbolu da takip ettiğini ve takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe Beko maçı izlemek istediğini de sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin 1.98'lik yeni golcüsü Kemal Ademi Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre’nin Basel takımının 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi’yi dün akşam İstanbul’a getirdi.Kosova asıllı İsviçreli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul’a geldiğini duyuran sarı-lacivertli kulüp, “Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir” açıklamasını yaptı.43 maç 15 gol Futbola İsviçre ekibi St. Gallen’de başlayan ve 2015 yılında Hoffenheim kulübünde kiralık olarak giden 1.98 boyundaki İsviçreli santrfor, 2016 yılında bonservisiyle Almanya kulübüne transfer oldu. 2018 yılında Neuchatel Xamax’ın yolunu tutan Ademi, 2019’dan beri Basel’de forma giyiyor. Geçen sezon Basel’de 43 maça çıkan Ademi, 15 gol ve 5 asistle oynarken, bu sezon ise 1 maçta forma giydi ve gol atamadı.Süper Lig'de son gün transferleri