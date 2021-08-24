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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalyaspor maçında bir taraftarı yanına çağırdı: İşte o konuşmalar

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Antalyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Mücadele esnasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Tanzanyalı forvet Samatta'ya sitem eden bir taraftarı yanına çağırdı ve uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalyaspor maçında bir taraftarı yanına çağırdı: İşte o konuşmalar​
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Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Tribünlerden Samatta’ya tepki

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertli tribünde Mbwana Samatta’ya tepki gösterdi. Müsabakanın bir çok bölümünde elde ettiği pozisyonları değerlendiremeyen, top kaybı yapan Tanzanyalı futbolcu ıslıklanırken, Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncusuna destek verdi.

  • Ali Koç'tan taraftara Samatta uyarısı
  • Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe-Antalyaspor maçında başkan Ali Koç'un dikkatini, Samatta'ya tepki gösteren bir taraftar çekti. Güvenlik güçlerini çağıran başkan, taraftarın yanına getirilmesini istedi. Taraftarla konuşan Ali Koç oyunculara sahip çıkılması gerektiğini söylerken, "Her ne olursa olsun sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma Fenerbahçe forması" sözleriyle tatlı sert bir uyarı yaptı. Daha sonra taraftar, güvenlik güçlerinin kontrolünde yerine geçti.

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