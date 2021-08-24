Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalyaspor maçında bir taraftarı yanına çağırdı: İşte o konuşmalar Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Antalyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Mücadele esnasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Tanzanyalı forvet Samatta'ya sitem eden bir taraftarı yanına çağırdı ve uyarıda bulundu.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 11:21 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 11:34 Diğer