Fenerbahçe son dakika golleriyle kazandı

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia kaydetti. Alınan bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kim Min Jae ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min Jae ilk kez sahada yer aldı. Teknik direktör Vitor Pereira tarafından ilk 11’de şans verilen Min Jae, savunmanın ortasında mücadelede etti.

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Güney Koreli futbolcu, daha önce ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Helsinki ile karşılaşılan mücadelede forma giymemişti.

Tribünlerden Samatta’ya tepki

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertli tribünde Mbwana Samatta’ya tepki gösterdi. Müsabakanın bir çok bölümünde elde ettiği pozisyonları değerlendiremeyen, top kaybı yapan Tanzanyalı futbolcu ıslıklanırken, Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncusuna destek verdi.

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Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

1. dakikada sağdan yapılan ortaya Haji Amir’den önce savunma ayak koydu. Boşta kalan topa Güray Vural uzaktan sert vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Samatta 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve müsait pozisyondaki Muhammed’e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

43. dakikada Bünyamin’in sağdan yaptığı ortada kaleci Altay topu elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Amilton’un sert şutunda Altay bu kez hata yapmadı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

52. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla soldan aut çizgisine kadar inen Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çıkardığı topa, kale sahası önünde Osayi-Samuel'in yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.

57. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Min-jae'nin kafa vuruşunda kaleye doğru giden topu Güray Vural çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

85. dakikada Tisserand'ın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Szalai'nın kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

88. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Gökdeniz Bayrakdar'ın ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Samatta'nın soldan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90 2. dakikada skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişin Fenerbahçe atağında savunmanın arkasında topla buluşan Mesut Özil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcu, topu boş ağlara yolladı: 2-0.

Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.