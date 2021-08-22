Spor Fenerbahçe son dakika golleriyle kazandı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe son dakika golleriyle kazandı

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Alınan bu galibiyetle birlikte sarı-lacivertliler ligde oynadığı ilk 2 maçta, 2 galibiyet aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig maç özetleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia kaydetti. Alınan bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kim Min Jae ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min Jae ilk kez sahada yer aldı. Teknik direktör Vitor Pereira tarafından ilk 11’de şans verilen Min Jae, savunmanın ortasında mücadelede etti.

Güney Koreli futbolcu, daha önce ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Helsinki ile karşılaşılan mücadelede forma giymemişti.

Tribünlerden Samatta’ya tepki

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertli tribünde Mbwana Samatta’ya tepki gösterdi. Müsabakanın bir çok bölümünde elde ettiği pozisyonları değerlendiremeyen, top kaybı yapan Tanzanyalı futbolcu ıslıklanırken, Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncusuna destek verdi.

Kadıköy'de tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı var mı, yok mu?
SPOR
Kadıköy'de tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı var mı, yok mu?
  • Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar
  • 1. dakikada sağdan yapılan ortaya Haji Amir’den önce savunma ayak koydu. Boşta kalan topa Güray Vural uzaktan sert vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.
  • 17. dakikada sol kanatta topla buluşan Samatta 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve müsait pozisyondaki Muhammed’e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
  • 43. dakikada Bünyamin’in sağdan yaptığı ortada kaleci Altay topu elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Amilton’un sert şutunda Altay bu kez hata yapmadı.
  • İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 52. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
  • 56. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla soldan aut çizgisine kadar inen Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çıkardığı topa, kale sahası önünde Osayi-Samuel'in yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.
  • 57. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Min-jae'nin kafa vuruşunda kaleye doğru giden topu Güray Vural çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.
  • 85. dakikada Tisserand'ın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Szalai'nın kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı üstten kornere attı.
  • 88. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Gökdeniz Bayrakdar'ın ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
  • 89. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Samatta'nın soldan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
  • 90 2. dakikada skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişin Fenerbahçe atağında savunmanın arkasında topla buluşan Mesut Özil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcu, topu boş ağlara yolladı: 2-0.
  • Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışılan pozisyon: Gol mü, faul mü?
SPOR
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışılan pozisyon: Gol mü, faul mü?

Abone Ol Google News
Aslan son nefeste kazandı

Aslan son nefeste kazandı

​Galatasaray'a 3 puanı en çok eleştirilen isim kazandırdı.
Süper LigdeTrabzonspor fırtınası

Süper Lig'de
Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
İkinci elde yaprak kımıldamıyor: Galericiler can sıkıntısından sürekli araç temizliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan milli sporcular ile bir araya geldi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar...

Haritalar'da yeni dönem

Haritalar'da yeni dönem

​Google Haritalar otoyol ücretlerini göstermeye başlıyor.

2022 ve 2023'teki memur zam oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Hidroelektrik santrallerinin (HES) önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Birpınar, yazısında 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketine barajı patlayan bir HES'in neden olduğu' iddiasını da rakamlarla bir kez daha yalanladı.
Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Dünya

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.