Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışılan pozisyon: Gol mü, faul mü?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ev sahibi ekibin attığı gol faul gerekçesiyle sayılmadı. Pozisyon esnasında yaşananlar sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'yı çileden çıkarttı.
Fenerbahçe, Boffin'in riskli pası sonrasında topu kaptı ve Gustavo ile golü buldu. Ancak yan hakem gol vuruşu gerçekleşmeden bayrağını havaya kaldırdı ve orta hakemi faul olduğu gerekçesiyle uyardı. Top ağlarla buluştuktan sonra golü iptal eden Halil Umut Meler'in kararsız hali ise teknik direktör Vitor Pereira ve ekibinin tepkisini çekti.
İşte o anlar;