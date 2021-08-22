Spor Kadıköyde tartışma çıkartan pozisyon Penaltı var mı, yok mu?
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Kadıköy'de tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı var mı, yok mu?

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Fakat mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan bir pozisyon mücadeleye damga vurdu. Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken, oyunun devamında Fenerbahçe 2. golü buldu. Yaşanan pozisyon sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı var mı, yok mu?
Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Antalyaspor penaltı bekledi, Fenerbahçe golü attı

Mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan bir pozisyon Antalyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu. Antalyasporlu oyuncunun şutunda top, Attila Szalai'nin koluna çarptı. Pozisyonun devamında hızlı atağa kalkan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını Valencia'ya aktardı. Valencia meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı ve skoru 2-0 yaptı.

  • Antalyasporlu oyuncular bir önceki pozisyonda penaltı bekledi ve yoğun itirazlarda bulundu ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan bir uyarı gelmemesiyle golü geçerli saydı.

Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon;

Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon
Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon
Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe son dakika golleriyle kazandı
SPOR
Fenerbahçe son dakika golleriyle kazandı

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışılan pozisyon: Gol mü, faul mü?
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Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışılan pozisyon: Gol mü, faul mü?

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