Kadıköy'de tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı var mı, yok mu?

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Antalyaspor penaltı bekledi, Fenerbahçe golü attı
Mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan bir pozisyon Antalyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu. Antalyasporlu oyuncunun şutunda top, Attila Szalai'nin koluna çarptı. Pozisyonun devamında hızlı atağa kalkan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını Valencia'ya aktardı. Valencia meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı ve skoru 2-0 yaptı.
- Antalyasporlu oyuncular bir önceki pozisyonda penaltı bekledi ve yoğun itirazlarda bulundu ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan bir uyarı gelmemesiyle golü geçerli saydı.
Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon;