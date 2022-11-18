Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sözleşme detayları belli oldu

Dünya Kupası arasının gelmesiyle birlikte, takımlar da transfer çalışmalarında gaza bastı. İç transfere ağırlık veren Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile masaya oturdu.
Bu sezonki performansı tartışmalara neden olsa da 24 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'tan tam not aldı. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, Altay Bayındır ile kısa süre içerisinde sözleşme uzatmak istiyor.
Altay Bayındır'ın sözleşme detayları
- Sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye yeni mukavele teklifinde bulundu. Altay Bayındır'ın 4.5 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi. Fenerbahçe ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalaması beklenen Altay Bayındır için, serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmadı.