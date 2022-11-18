Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sözleşme detayları belli oldu Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile masaya oturuldu. Bu sezonki performansı tartışmalara neden olan 24 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor. Jorge Jesus'un çok beğendiği Altay Bayındır'ın, maaşına da zam yapılacak.

Abone Ol