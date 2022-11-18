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Beşiktaş ve Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün peşinde

Liglerin, Dünya Kupası arasına girmesiyle birlikte takımlar da transfer çalışmalarına hız verdi. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, bu sezon Leicester City'de istediği forma şansını bulamayan Çağlar Söyüncü için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ve Fenerbahçeden Çağlar Söyüncü hamlesi
Çağlar Söyüncü'nün, güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Sezon başında Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç için transfer yarışına giren Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu sefer de başka bir stoper için yarışa girdi. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe bu sezon Leicester City'de istediği kadar forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor

Bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de sadece 2 maçta 162 dakika süre alan Çağlar Söyüncü'nün daha fazla forma şansı bulmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi. Leicester City ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu transfer etmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harekete geçtiği öğrenildi.

  • 2018 yılında Freiburg'tan 21.10 milyon euro karşılığında transfer edilen Çağlar Söyüncü'nün, güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

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