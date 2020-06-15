Fenerbahçe kupada final istiyor

Kupada ilk maçı 2-1 Trabzonspor’un kazanmasına karşın sahasında baskı kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, adını finale yazdırıp kupa hasretine son vermek istiyor.

Yapılan çalışmalarda ve toplantılarda Teknik Sorumlu Tahir Karapınar, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, ligi ilk 4 içinde bitirme şansları olsa da hedefin sahalarında Trabzonspor’u mağlup ederek finale çıkmak, sonrasında ise kupayı müzelerine götürmek olduklarını kaydettiler.

Takımı bu doğrultuda motive edip hazırlıkları sıkı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertli ekipte zorunlu rotasyon da kaçınılmaz hale geldi.

Sarı-lacivertli ekipte Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle, Max Kruse ise sakatlığı bulunmasından dolayı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe kampta nargile içen Kruse'yi gönderiyor Fenerbahçe’de şok gelişme. Yönetim, Alman yıldız Max Kruse’yi gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva’da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncunun Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlar bulunduğu öğrenildi.Max Kruse’nin, kamp sırasında nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi. Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.Max Kruse'den veda sinyaliAlman ekibi Werder Bremen ile sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve sezon sonunda yolları ayırma iddiaları gündeme gelmişti. Alman yıldız da koronavis salgını sürecinde yaptığı açıklamalarda ülkesi Almanya’ya dönüş sinyali vermişti.Fenerbahçe, sezon başında yaptığı anlaşmada, Max Kruse’ye yıllık 2.5 milyon eurodan imza attırmış ve 1.5 milyon euro da imza parası ödemişti. 32 yaşındaki oyuncu, sezon başında etkili bir performans göstermiş ve övgü almıştı. Ancak daha sonra yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağında yer alan Kruse, sarı-lacivertli forma altında toplam 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.Max Kruse: "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?"https://t.co/huxd51LReA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 15, 2020

Hasan Ali ile Vedat dönüyor

Fenerbahçe’de sakatlığı son bulan Vedat Muriç ile Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşılaşması ile 11’de görev alacak. Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Vedat Muriç, Süper Lig’de oynanan Kayserispor mücadelesine 65’inci dakikada Ferda Kadıoğlu’nun yerine dahil olmuştu. Sakatlığını tamamen atlatan Kosovalı futbolcu, kupada yarın oynanacak Trabzonspor mücadelesinde ilk 11’de yer alacak. Kayserispor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Hasan Ali Kaldırım da Trabzonspor karşılaşmasında görev alacak.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar’ın Trabzonspor maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: “Altay- Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Rodrigues, Ferdi, Mehmet Ekici, Vedat”