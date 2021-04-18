Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de Deniz Türüç şoku

Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Bunun üzerine turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" dedi.

Deniz Türüç'ün paylaşımı

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