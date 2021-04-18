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Spor Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehirde Deniz Türüç şoku
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Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de Deniz Türüç şoku

Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu Deniz Türüç, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehirde Deniz Türüç şoku
Deniz Türüç, turuncu lacivertli formayla çıktığı 35 maçta 4 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Bunun üzerine turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" dedi.

Deniz Türüç'ün paylaşımı
Deniz Türüç'ün paylaşımı

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