Fenerbahçe Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti: Görüşme bugün yapılacak
Fenerbahçe Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti: Görüşme bugün yapılacak
Samatta'nın ardından kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi radarına aldı. Sarı-lacivertliler, yıldız golcüyle görüşmek için oyuncuyu İstanbul'a davet etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe bir forvet oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Vedat Muriqi'in bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Aston Villa'dan Samatta'yı 6 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından bir oyuncuyu daha transfer etmek istiyor.
Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Senegalli oyuncu Papiss Cisse'yi transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etti. Emre Belözoğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştiren oyuncu, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla görüşecek. Ayrıca 35 yaşındaki oyuncunun menajeri de, bugün Fenerbahçe ile masaya oturacak.
Alanyaspor'da 26 gol 31 Ağustos 2018 yılında Alanyaspor'a transfer olan Cisse, geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada görev aldı. Senegalli golcü bu mücadelelerde, 26 gol ve 2 assitle oynadı.
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