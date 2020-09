​Fenerbahçe Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti: Görüşme bugün yapılacak

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe bir forvet oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Vedat Muriqi'in bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Aston Villa'dan Samatta'yı 6 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından bir oyuncuyu daha transfer etmek istiyor.

Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Senegalli oyuncu Papiss Cisse'yi transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etti. Emre Belözoğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştiren oyuncu, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla görüşecek. Ayrıca 35 yaşındaki oyuncunun menajeri de, bugün Fenerbahçe ile masaya oturacak.

Alanyaspor'da 26 gol 31 Ağustos 2018 yılında Alanyaspor'a transfer olan Cisse, geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada görev aldı. Senegalli golcü bu mücadelelerde, 26 gol ve 2 assitle oynadı.

Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktı Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championchip takımlarından Bristol City’de forma giyen İsveçli sol kanat oyuncusu Niclas Eliasson için temasa geçti. Sarı- lacivertli ekip, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Bristol City’ye 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi.İki kulüp arasındaki görüşmeler devam eriyor. Eliasson ile Aston Villa’nın da ilgilendiği belirtildi. Yönetici Selahattin Baki ile Emre Belözoğlu’nun İngiliz kulübünün temsilcileriyle görüşerek transfere nokta koymaya çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe, Eliasson transferini tamamlayarak kanat sorununu çözmeyi amaçlıyor. İsveçli sol kanat oyuncusu, bu sezon Bristol City’nin Championchip’te oynadığı 3 maçta da forma giymezken, ELF Cup’ta ise oynadığı 2 maçta 1 asist yaptı.Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas EliassonPerotti ile görüşmeler devam ediyorFenerbahçe, Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti için de ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, futbolcusuna transfer görüşmesi için izin verirken, Perotti ile Fenerbahçe arasında alacağı yıllık ücret konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.Sarı-lacivertli ekibin Perotti’nin bonservisi için 2 milyon euroya anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık ücreti düşük tutarak, bonuslarla 2.1 milyon euroyu bulan bir sözleşme teklif ederken, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan 32 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından sarı-lacivertliler, Perotti’ye 3 senelik sözleşme öneriyor.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?