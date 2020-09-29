​Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Emre Belözoğlu detayı

12 sene boyunca Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı. Şahin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, futbolcu olmak için bütün engelleri aşarak hayallerine kavuştuğunu belirterek, "Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene. Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum. Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibarıyla profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni serüvende görüşmek üzere"

Selçuk Şahin yaptığı açıklamanın son kısmında, taraftarlarda merak uyandırdı. "Yeni bir serüven" cümlesini kullanan Şahin, "Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin. Her son bir başlangıçtır. Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın" dedi.

Selçuk Şahin aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı 12 sene Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan 39 yaşındaki futbolcu, oynadığı bütün kulüplere teşekkür etti.Selçuk Şahin'in açıklamaları şu şekilde:"Futbol benim çocukluk aşkımdı ve futbolcu olabilmek için bütün engelleri aşarak hayallerime kavuştum.Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene...Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum.Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibariyle profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum.Ve bu uzun yolculukta;Hayallerimi başlatan Silifkespor'aKariyerimde önemli bir sıçrama yaşatan Hatayspor'aFutbolu gerçekten öğrendiğim İstanbulspor'aSahip olduğum her şeyi bana veren, rüyalarımı gerçeğe dönüştüren ve çocukluk aşkım Fenerbahçe'yeBaşka bir kültür yaşatan FC Wil'eTürkiye'ye tekrar dönmemi sağlayan ve özlediğim heyecanı tekrar yaşatan Gençlerbirliği'neOynamaktan, camianın içinde olmaktan büyük keyif aldığım ve gurur duyduğum şanlı Göztepe'yeÇok büyük bir futbol ailesi olan Bursaspor'aVe son olarak bu camialarda bana görev veren, güvenen yönetici abilerime, hocalarıma, oyuncu arkadaşlarıma, çalışan emekçilere ve olmazsa olmaz bütün taraftarlara sonsuz teşekkürler.Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin.Her son bir başlangıçtır.Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduylaHoşçakalın..."

Fenerbahçe'ye geri dönüyor iddiası

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmış ve sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Her ne kadar resmi açıklama yapılmasa da Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirildiği ve transferlerde sorumlu olduğu öğrenilmişti.

Futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk Şahin'in Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı iddia edildi. 39 yaşındaki Şahin, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde, sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etmişti.







