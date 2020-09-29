Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Emre Belözoğlu detayı
Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Emre Belözoğlu detayı
Geçtiğimiz gün aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Selçuk Şahin, yeni göreviyle yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Selçuk Şahin'n yeni kariyerine, 12 yıl boyunca formasını giydiği Fenerbahçe'de başlayacağı iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
12 sene boyunca Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı. Şahin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, futbolcu olmak için bütün engelleri aşarak hayallerine kavuştuğunu belirterek, "Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene. Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum. Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibarıyla profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum" ifadelerini kullandı.
"Yeni serüvende görüşmek üzere"
Selçuk Şahin yaptığı açıklamanın son kısmında, taraftarlarda merak uyandırdı. "Yeni bir serüven" cümlesini kullanan Şahin, "Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin. Her son bir başlangıçtır. Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın" dedi.
Fenerbahçe'ye geri dönüyor iddiası
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmış ve sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Her ne kadar resmi açıklama yapılmasa da Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirildiği ve transferlerde sorumlu olduğu öğrenilmişti.
Futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk Şahin'in Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı iddia edildi. 39 yaşındaki Şahin, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde, sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etmişti.
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