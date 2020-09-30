Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktı
Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bristol City’nin İsveçli oyuncusu Niclas Eliasson için teklif yaptı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Niclas Eliasson için sarı-lacivertlilerin, önerdiği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile yolların ayrılması ve yerine Eliasson'ın transfer edilmesi bekleniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championchip takımlarından Bristol City’de forma giyen İsveçli sol kanat oyuncusu Niclas Eliasson için temasa geçti. Sarı- lacivertli ekip, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Bristol City’ye 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
İki kulüp arasındaki görüşmeler devam eriyor. Eliasson ile Aston Villa’nın da ilgilendiği belirtildi. Yönetici Selahattin Baki ile Emre Belözoğlu’nun İngiliz kulübünün temsilcileriyle görüşerek transfere nokta koymaya çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe, Eliasson transferini tamamlayarak kanat sorununu çözmeyi amaçlıyor. İsveçli sol kanat oyuncusu, bu sezon Bristol City’nin Championchip’te oynadığı 3 maçta da forma giymezken, ELF Cup’ta ise oynadığı 2 maçta 1 asist yaptı.
Perotti ile görüşmeler devam ediyor
Fenerbahçe, Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti için de ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, futbolcusuna transfer görüşmesi için izin verirken, Perotti ile Fenerbahçe arasında alacağı yıllık ücret konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
Sarı-lacivertli ekibin Perotti’nin bonservisi için 2 milyon euroya anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık ücreti düşük tutarak, bonuslarla 2.1 milyon euroyu bulan bir sözleşme teklif ederken, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan 32 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından sarı-lacivertliler, Perotti’ye 3 senelik sözleşme öneriyor.
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