​Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktı

Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championchip takımlarından Bristol City’de forma giyen İsveçli sol kanat oyuncusu Niclas Eliasson için temasa geçti. Sarı- lacivertli ekip, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Bristol City’ye 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam eriyor. Eliasson ile Aston Villa’nın da ilgilendiği belirtildi. Yönetici Selahattin Baki ile Emre Belözoğlu’nun İngiliz kulübünün temsilcileriyle görüşerek transfere nokta koymaya çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe, Eliasson transferini tamamlayarak kanat sorununu çözmeyi amaçlıyor. İsveçli sol kanat oyuncusu, bu sezon Bristol City’nin Championchip’te oynadığı 3 maçta da forma giymezken, ELF Cup’ta ise oynadığı 2 maçta 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City’nin İsveçli kanat oyuncusu Niclas Eliasson’u gündemine aldı.İlk görüşme yapıldıBristol City, Eliasson’un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattı ama İsveçli kanat oyuncusu takımda kalmak istemiyor. Sarı-lacivertliler de cazip bir teklifle Eliassan’un menajeriyle temasa geçti.24 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol ve 13 asistle oynadı.Frankfurt ile Falette pazarlığıFenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Gineli stoper Simon Falette için Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürüyor ve bu bedeli daha aşağıya çekmek için çalışıyor.Sezonun bitmesine rağmen ailesiyle İstanbul’da olan Falette de kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin Alman kulübüne 500 bin euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlarFenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrıFenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?

Perotti ile görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe, Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti için de ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, futbolcusuna transfer görüşmesi için izin verirken, Perotti ile Fenerbahçe arasında alacağı yıllık ücret konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin Perotti’nin bonservisi için 2 milyon euroya anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık ücreti düşük tutarak, bonuslarla 2.1 milyon euroyu bulan bir sözleşme teklif ederken, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan 32 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından sarı-lacivertliler, Perotti’ye 3 senelik sözleşme öneriyor.