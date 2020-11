Fenerbahçe puan kayıplarını Kadıköy'de yaşadı: 27 yıl sonra bir ilk

Bu yıl yenilenen kadrosu ve teknik heyetiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 haftada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, 7. hafta sonunda maç fazlasıyla Aytemiz Alanyaspor'un önünde liderlik koltuğuna otururken, son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in sezona kötü başlamasıyla 7. hafta sonunda en yakın rakibi Galatasaray'ın 4 puan önüne geçen Fenerbahçe, avantajını 3 haftada yitirdi. Fenerbahçe, son 3 haftada sahasında yaşadığı İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından kaybettiği 6 puanla 3. sıraya geriledi ve rakiplerinden Galatasaray'ın averajla gerisine düştü.

Çıkış kısa sürdü

Süper Lig'de bu sezon ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Fenerbahçe, daha sonra çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler, 3. haftadan sonra üst üste 4 maç kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Ligin 8. haftasında Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen ve galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 10. haftada da sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu.

Kayıplar Kadıköy'de

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda çok iyi bir performansa imza atarken, evinde kritik kayıplar yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 10 haftada 20 puan topladı, 10 puan yitirdi. Söz konusu dönemde kayıplarının sadece 2 puanını deplasmanda yaşayan Fenerbahçe, 8 puanı ise evinde kaybetti.

Kadıköy'de 27 sezon sonra üst üste mağlubiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de 27 sezon sonra evinde üst üste 2 kez mağlup oldu. Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 10. haftada ise Beşiktaş'a mağlup olarak sahasında üst üste 2 maç kaybetti. Fenerbahçe, son olarak 1992-1993 sezonunda sahasında Trabzonspor'a 1-0 ve ardından Galatasaray'a 4-1 yenilmişti. Sarı-lacivertliler, 1992-1993 sezonunda sonra aradan geçen 27 sezonda ise evinde üst üste 2 maç kaybı yaşamamıştı.

Bu bizim için bir mağlubiyettir ama geriye kalan 30 haftada çok ciddi hedeflerimiz var ve bu yoldan bizi döndürmedi” ifadelerini kullandı.“Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade algı çalışması yapmış”Müsabakadan birkaç gün önce karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’nun, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu bir şirkette çalıştığına dair çıkan haberler hakkında da konuşan Pirşen, “Bugün konuşulması gerek konu bence çok daha derin. Biz üzülerek takip ettik bu olayı. Az önce Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında da gerçekten dehşete düştüm. Çünkü bu futbola faydası olan bir algı biçimi değil. Hakemi konuşmaya gerek yok diyor. Evet, keşke konuşmasaydık. Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz algıyı oluşturmasalardı. Keşke hakemi baskı altına almasalardı. Keşke gündemi başka bir yere kaydırmasalardı. Olayların kronolojik sırasını çok hızlı anlatayım. Öncelikle ne olduğu belirsiz bazı sosyal medya hesapları yalan algı oluşturdular. Daha sonra üzülerek takip ettik, Beşiktaş Başkanı bu algıyı aldı, bir şekilde gündeme taşıdı. İnanmıyorum gibi ironik bir tavırla yaptı ama orada ne kastettiğini biliyoruz. Bunun üzerine üşenmedik bunu araştırdık. Böyle bir şey yok. Bununla ilgili saygı çerçevesinde hem Beşiktaş’la hem federasyonla iletişime geçtik. Dedik ki; ‘Bu ayıbı kaldırın. Bu yalan algıdan bir fayda çıkarmaya çalışmayın. Gelin özür dileyin’. Buradan hiç tepki gelmedi. Dün televizyonda bu hakemin seceresi ortaya döküldü. Neyi gördük, bu adam bir kulübe yakınsa o Fenerbahçe değil, kesin. Onun dışında her yere yakın. Biz yine de her şeyi bir kenara bıraktık. Bugün sahada futbol izlemeyi umduk. Sonunda ortaya çıkan şeyi görüyorsunuz. Maçın 2. golünden önceki faul çok bariz. Josef de Souza’nın en son hareketi dünyanın neresinde kırmızı kart değil. Biz burada futbol izlemedik. Çok üzülerek söylüyorum. Bu algı paketi sadece Beşiktaş başkanının bir açıklamasıyla bitmedi. Bugün Beşiktaş yönetiminden, idari ekibine hatta teknik direktörlerine hepsinin bu algı çalışmasına devam ettiğini gördük. Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade algı çalışması yapmış. Maalesef hakem kontrolü elinden kaçırdı ve hiçbir futbolcu hakeme güvenmedi. Bunu açıkça hissettirdi. Buna rağmen özellikle Beşiktaş tarafından tribünden yapılan devamlı bir baskı, idari ekip tarafından yapılan sürekli bir baskı vardı. Ben Beşiktaş’ın hocasının bu kadar yaptıklarından sonra atılmamasını anlamıyorum. Hatta yarımcı antrenörü sarı kart gösterildi. Bu bile hocam devam et mesajıdır. Biz şaşkınlıkla izledik. Herkes acemi olabilir, yolun başında olabilir. Biz baskı yapmamak için geride durduk. Ama biz fazla iyi niyetle davranmışız. Biz Fenerbahçe olarak spor ahlakının peşinde gidiyoruz ama algı çalışmaları daha faydalı oluyor. Önümüzdeki 30 hafta boyunca bunu telefi edeceğiz. Şampiyonluk yolundan dönmeyeceğiz. Bizim inancımız tam. Arada düşmeler kalkmalar olacak ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak, bundan herkse emin olsun” diye konuştu.Sergen Yalçın 2 gündür futbolculara ne söylediğini basın toplantısında açıkladı“TFF’ye; ’hakeminiz baskı altında, açıklama yapın’ dedik”Maçın hakeminin Fenerbahçe’ye yakın biri olmadığını aktaran Alper Pirşen, “Bir kulübe yakın da hakem, o Fenerbahçe değil. Tek ilgisi olmayan takım Fenerbahçe. Biz TFF’ye; ‘hakeminiz baskı altında kalıyor bir açıklama yapın’ dedik. Önce yapılacağı söylendi sonra yapıldı. Herkse arkasına yaslandı, kıs kıs güldü. Hem TFF hem Beşiktaş, bu eserinden dolayı utanmalı. Bu maçın katledilmesiyle bitmedi, bir hakemi de böylece hep beraber yediler” şeklinde konuştu.“Yapılması gereken sahada yapıldı”Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları sonrası başkanlar seviyesinde bir görüşme olduğunu belirten sarı-lacivertli yönetici, “Başkanlar seviyesinde bir iletişim oldu. Televizyon önünde yapılan bir beyanatının televizyon önünde bir özrü gerekirdi. Onu başkanlar kendi arasında düşer. Biz de haberin yalan olduğunu tespit ettik. SGK kayıtlara ulaştık. Biz nezaketen karşı tarafa ve TFF'ye bildirdik gerekeni yapın diye ama gereken de yapılmadı; bakın, sahada ortada. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak istikrarlıyız. Tutarlı üslubumuz bazılarınca farklı algılanıyor. 'Güçsüz, yumuşak' diyorlar ama biz bu spor dünyasını yavaş yavaş değiştireceğiz. Bu ucuz oyunlar para etmeyecek Türkiye'de" açıklamasını yaptı.

Kadıköy'de yenilmezlik serileri sona erdi

Fenerbahçe'nin, ligde önemli rakipleri karşındaki sahasında yenilmezlik serileri 2020 yılında sona erdi. Seyircisi önünde rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında uzun yıllar yenilmeyen sarı-lacivertliler, 2020 yılında iç sahada bu 3 rakibine de mağlup oldu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak, Kadıköy'de 20 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma yenildi. Sarı-lacivertli ekip, 16 Haziran 2020'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 yenilerek, rakibine sahasında yaklaşık 23 yıl sonra mağlup oldu. Son olarak dün Kadıköy'de 15 yıldır yenilmediği Beşiktaş'a da 4-3 kaybeden Fenerbahçe'nin, evinde bu 3 rakibine karşı yenilmezlik serileri bitti.

