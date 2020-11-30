Erol Bulut'un üstünü çizdiği Nabil Dirar Club Brugge yolcusu

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Nabil Dirar ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki oyuncu daha önce transfer görüşmeleri yaptığı Club Brugge ile yeniden masaya oturdu.

Voetbal24'ün haberine göre, Nabil Dirar, Jupiler Pro League'e geri dönecek gibi görünüyor. Faslı asıllı Belçikalı'nın transferi için Club Brugge ile pazarlık yaptığı iddia edildi.

Daha önce de görüşmüştü

Haberin detayında, Dirar'ın geçtiğimiz yaz Club Brugge ile görüştüğüne yer verildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile Belçika kulübü arasında gerçekleşen görüşmede anlaşma sağlanamamış ve Dirar Fenerbahçe'de kalmıştı.

Bonservissiz gönderilecek

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Dirar'ın, Fenerbahçe'den bonservis ücreti ödenmeden ayrılacağı tahmin ediliyor.