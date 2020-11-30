TRANSFER

Erol Bulut'un üstünü çizdiği Nabil Dirar Club Brugge yolcusu

Erol Bulut'un üstünü çizdiği Nabil Dirar Club Brugge yolcusu

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile görüşüyor. 34 yaşındaki oyuncunun devre arasında sarı-lacivertli takımdan ayrılarak, Brugge'a gitmesi bekleniyor. Peki Fenerbahçe, Nabil Dirar transferinden ne kadar kazanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Dirar'ın güncel bonservis değeri 500 bin euro

Transfermarkt verilerine göre Dirar'ın güncel bonservis değeri 500 bin euro

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Nabil Dirar ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki oyuncu daha önce transfer görüşmeleri yaptığı Club Brugge ile yeniden masaya oturdu.

Voetbal24'ün haberine göre, Nabil Dirar, Jupiler Pro League'e geri dönecek gibi görünüyor. Faslı asıllı Belçikalı'nın transferi için Club Brugge ile pazarlık yaptığı iddia edildi.

Daha önce de görüşmüştü

Haberin detayında, Dirar'ın geçtiğimiz yaz Club Brugge ile görüştüğüne yer verildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile Belçika kulübü arasında gerçekleşen görüşmede anlaşma sağlanamamış ve Dirar Fenerbahçe'de kalmıştı.

  • Bonservissiz gönderilecek
  • Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Dirar'ın, Fenerbahçe'den bonservis ücreti ödenmeden ayrılacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar’a yapılan testinin pozitif çıktığını açıkladı.34 yaşındaki futbolcunun yerine Newcastle United’dan Achraf Lazaar dahil edildi. 2017 yaz transfer sezonunda Fenerbahçe’ye gelen ve bir dönem kadro dışı da bırakılan Dirar’ın sözleşmesi 1 Haziran’da 2022 yılına kadar uzatılmıştı.Dirar sakatlığı nedeniyle bu sezon Fenerbahçe’nin 4 resmi maçında oynamadı.Fenerbahçe Kulübü yaz transfer dönemindeki harcamalarını açıkladı


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