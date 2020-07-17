SÜPER LİG

​Fenerbahçe transferleri açıklamak için TFF'yi bekliyor

Fenerbahçe transferleri açıklamak için o haberi bekliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan oyuncularla anlaşma sağlarken bir yandan da diğer görüşmelerine devam ediyor. Fakat sarı-lacivertliler birkaç oyuncuyla anlaşmasına rağmen henüz İsmail Yüksek dışında resmi bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe, transferlerin açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) o haberi bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını yürütüyor.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını yürütüyor.

Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı bekliyor. Sarı-lacivertliler henüz İsmail Yüksek dışında resmi bir transfer açıklamasında bulunmadı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, anlaştığı oyunculara resmi imza attırmak için TFF'nin açıklayacağı 2020-21 sezonu 'Kulüp Harcama Limitleri'ni bekliyor. Şu ana dek İsmail Yüksek ile resmen, Mert Hakan Yandaş ve Barış Sungur ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, TFF’nin açıklayacağı limitlere göre yurt dışındaki çalışmalarına da hız verip, görüştüğü isimlere imza attıracak.

  • Önümüzdeki hafta Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bir araya gelmesi ve konuyla ilgili karar alması bekleniyor.

Fenerbahçe eski oyuncularını yeniden kadroya katıyor: Görüşme yapıldı
Fenerbahçe eski oyuncularını yeniden kadroya katıyor: Görüşme yapıldı

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesinde takım kaptanı Ante Kulusic'e saldırıda bulunan Gerson Rodrigues ile Ankara ekibinin yolları ayrıldı.Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildiMKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig’in 32'nci haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesislerimizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues Ante Kulusic’e saldırıda bulunmuştur. Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetmiştir."Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic yumruk yumruğa kavga ettiGerson Rodrigues için Fenerbahçe ve Galatasaray devredeFenerbahçe, Dinamo Kiev ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Rodrigues’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin kiralama bedeli olarak 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen Rodrigues, ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'da devrede.Fenerbahçe'de forvete Gerson Rodrigues, ortaya Bernard MensahFenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues kimdir?

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