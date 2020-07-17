Fenerbahçe transferleri açıklamak için TFF'yi bekliyor
Fenerbahçe transferleri açıklamak için o haberi bekliyor
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan oyuncularla anlaşma sağlarken bir yandan da diğer görüşmelerine devam ediyor. Fakat sarı-lacivertliler birkaç oyuncuyla anlaşmasına rağmen henüz İsmail Yüksek dışında resmi bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe, transferlerin açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) o haberi bekliyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı bekliyor. Sarı-lacivertliler henüz İsmail Yüksek dışında resmi bir transfer açıklamasında bulunmadı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, anlaştığı oyunculara resmi imza attırmak için TFF'nin açıklayacağı 2020-21 sezonu 'Kulüp Harcama Limitleri'ni bekliyor. Şu ana dek İsmail Yüksek ile resmen, Mert Hakan Yandaş ve Barış Sungur ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, TFF’nin açıklayacağı limitlere göre yurt dışındaki çalışmalarına da hız verip, görüştüğü isimlere imza attıracak.
Önümüzdeki hafta Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bir araya gelmesi ve konuyla ilgili karar alması bekleniyor.
Yorum