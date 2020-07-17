Fenerbahçe transferleri açıklamak için o haberi bekliyor

Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı bekliyor. Sarı-lacivertliler henüz İsmail Yüksek dışında resmi bir transfer açıklamasında bulunmadı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, anlaştığı oyunculara resmi imza attırmak için TFF'nin açıklayacağı 2020-21 sezonu 'Kulüp Harcama Limitleri'ni bekliyor. Şu ana dek İsmail Yüksek ile resmen, Mert Hakan Yandaş ve Barış Sungur ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, TFF’nin açıklayacağı limitlere göre yurt dışındaki çalışmalarına da hız verip, görüştüğü isimlere imza attıracak.

Önümüzdeki hafta Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bir araya gelmesi ve konuyla ilgili karar alması bekleniyor.

Fenerbahçe eski oyuncularını yeniden kadroya katıyor: Görüşme yapıldı Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gelecek sezonun planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler de ilk hedef yabancı sınırlandırılmasından dolayı, daha önce Fenerbahçe altyapısında forma giymiş ve şuan da başka takımda forma giyen oyunculara rota çevrilmiş durumda.Ramazan Civelek Fenebahçe'ye geri dönüyorAjansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Karagümrük’te bu sezon 27 maçta 5 gol, 4 asistlik performansıyla etkili bir oyun ortaya koyan Ramazan Civelek’in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak. Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yaptı. Ramazan Civelek orta saha sağ'da oynuyor. Aynı zamanda sağ bek olarak da görev yapabiliyor.Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştuFenerbahçe Yasir Şubaşı'nı istiyorYerli oyuncu transferine yönelen Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı da yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna katan ve hemen ardından 600 bin euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderilen Yasir Subaşı, yeniden Fenerbahçe forması giyebilir. Yasir bu sezon 21 karşılaşmada 1 asist yaptı.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildiMesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı' evet