Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ankaragücü forması giyen Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
Ankaragücü-Galatasaray karşılaşması öncesinde takım kaptanı Ante Kulusic ile kavga eden ve süresiz kadro dışı bırakılan Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi. MKE Ankaragücü Kulübü tarafından yapılan açıklamada, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Gerson Rodrigues için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilimiyor.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesinde takım kaptanı Ante Kulusic'e saldırıda bulunan Gerson Rodrigues ile Ankara ekibinin yolları ayrıldı.
Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig’in 32'nci haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesislerimizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues Ante Kulusic’e saldırıda bulunmuştur. Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetmiştir."
Gerson Rodrigues için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Rodrigues’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin kiralama bedeli olarak 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen Rodrigues, ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'da devrede.
Yorum