Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesinde takım kaptanı Ante Kulusic'e saldırıda bulunan Gerson Rodrigues ile Ankara ekibinin yolları ayrıldı.

Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig’in 32'nci haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesislerimizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues Ante Kulusic’e saldırıda bulunmuştur. Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetmiştir."

Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic yumruk yumruğa kavga etti Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu kritik karşılaşmada Ankaragücü puan kaybetmesi halinde küme düşecek. Mücadele öncesindeyse Ankara ekibinde Gerson Rodrigues şoku yaşandı. Ante Kulusic ile kavga eden Rodrigues, Galatasaray maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takım futbolcularından Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic'in arasında geçen olaya ilişkin, "Doğrudur, tartışma olmuş. Tartışmışlar. Bu nedenle biz akşam maça çıkacak kadromuzdan Gerson Rodrigues'i çıkarttık. Ancak Ante Kulusic oynayacak" diye konuştu."Kahvaltı sonrasında tartıştılar"Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gerson Rodrigues ve Ante Kulusic arasında yaşanan olayla ilgili konuştu. Üzülmez, "Gerson, kahvaltıdan sonraki yürüyüşte Ante ile sert bir diyalog yaşadı, geniş açıklamayı sonra yaparız. Ne kadar önemli oyuncu olursanız olun, hiçbir oyuncu armanın üzerinde değil" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues kimdir?Ante Kulusic ve Gerson Rodrigues kavga ettiBugün maç öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı.Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.Öte yandan MKE Ankaragücü'nün Rodrigues ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği öğrenildi.Ankaragücü-Galatasaray

Gerson Rodrigues için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Rodrigues’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin kiralama bedeli olarak 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen Rodrigues, ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'da devrede.

Fenerbahçe'de forvete Gerson Rodrigues, ortaya Bernard Mensah Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ankaragücü’nde kiralık forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan Gerson Rodrigues’i kadrosuna katmak için harekete geçti.Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Gerson Rodrigues kimdir?Gerson Rodrigues için Fenerbahçe teklifte bulundu Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Rodrigues’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin kiralama bedeli olarak 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen Rodrigues, ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. Rodrigues 10 maçta, 5 gol ve 2 asistle oynadı.Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Bernard Mensah itirafı: Teklif aldıkİşte Fenerbahçe'nin Bernard Mensah teklifiFenerbahçe, Kayserispor’un orta sahadaki yıldızı Bernard Mensah’ı transfer etmek için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, Mensah için Kayserispor ile görüşmelerini sürdürüyor. Mensah’ı 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katan Kayserispor, Atletico Madrid’e transfer taksitlerini ödeyemedi. Fenerbahçe, Kayserispor’a 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken, ayrıca kadroda düşünmediği bazı oyuncuları da takas olarak önerdi. Kayserispor, hem Mensah’ın borcundan kurtulup hem de bonservis elde etmeyi planlıyor.Galatasaray'dan ses getiren transfer çalışması: "Giuliano sarı kırmızılı formayı giyebilir"