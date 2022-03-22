Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 750 bin euro.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Ayrıca 17 yaşındaki genç oyuncuyu dünyanın önemli kulüpleri de yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Arda Güler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe genç oyuncunun serbest kalma bedelini de belirledi. Gazeteci Onur Tuğrul'un haberine göre sarı-lacivertliler, Arda Güler'in minimum serbest kalma tutarını 20 milyon euro olarak belirledi. Aynı zamanda bu bedel şartlara bağlı olarak da değişebilecek.

Arda Güler bu sezon Süper Lig'de 7 maçta, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

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