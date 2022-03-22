Spor Fenerbahçede Arda Gülerin serbest kalma bedeli belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu

Fenerbahçe 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, genç yıldızın serbest kalma bedelini de belirledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Arda Gülerin serbest kalma bedeli belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 750 bin euro.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Ayrıca 17 yaşındaki genç oyuncuyu dünyanın önemli kulüpleri de yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Arda Güler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe genç oyuncunun serbest kalma bedelini de belirledi. Gazeteci Onur Tuğrul'un haberine göre sarı-lacivertliler, Arda Güler'in minimum serbest kalma tutarını 20 milyon euro olarak belirledi. Aynı zamanda bu bedel şartlara bağlı olarak da değişebilecek.

  • Arda Güler bu sezon Süper Lig'de 7 maçta, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Antrenör Erol Tokgözler Arda Güler'i isteyen dünya devini açıkladı
SPOR
Antrenör Erol Tokgözler Arda Güler'i isteyen dünya devini açıkladı

Vatandaşa da kredi verilecek

Vatandaşa da kredi verilecek

​Altınbank sektörün lokomotifi olmaya hazırlanıyor.
Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay personel alımı yapılacak kurumları da açıkladı.
Tutuklandı

Polis memuru Hakkari'de ​52 kilo patlayıcıyla yakalanmıştı.

Ukraynalı iş insanının eşi sınırda bavul bavul parayla yakalandı.

Kiralar yüzde 70 arttı.

​Erdoğan'ın BAE ziyareti meyvelerini vermeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.