Spor Antrenör Erol Tokgözler Arda Güleri isteyen dünya devini açıkladı
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Antrenör Erol Tokgözler Arda Güler'i isteyen dünya devini açıkladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için dünyanın en önemli kulüplerinin sırada olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki oyuncunun Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü Erol Tokgözler, Arda'nın Alex de Souza'yı geçebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antrenör ​Erol Tokgözler Fenerbahçeli Arda Güleri isteyen dünya devini açıkladı
Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler, başarılı performansıyla alkış topluyor. Dünyanın sayılı kulüplerinin takip ettiği Arda için, Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü Erol Tokgözler övgü dolu sözler kullandı.

Sabah'a konuşan Tokgözler, Arda için dünyanın en büyük kulüplerinin teklif yaptığını söyledi. Erol Tokgözler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bayern Münih teklif yaptı"

"Ben Arda'nın Türkiye'de kalacağını çok düşünmüyorum. Arsenal ve Bayern Münih'ten teklifler olduğunu biliyorum. Her geçen maç bu takımların sayıları artacaktır."

"20-30 milyon euro az"

"Arda için 20-30 milyon eurolar çok sıradan kalır. Onun için 'iyi futbolcu' demek yetmez. O özel ve problem çözen bir oyuncu."

  • "Alex'in ötesinde olabilir"
  • "Fenerbahçe taraftarı için Alex'ten ötesi olabilir. Top henüz ayağına gelmeden 2- 3 pozisyon sonrasını düşünüyor. 6, 8, 10… Üçünü de bir arada oynuyor gibi bir durumu var. Arda, gurbetçi olsaydı Mesut Özil gibi A Milli Takım'a almak mümkün olmazdı."

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