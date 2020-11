Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Gökhan Gönül takımla birlikte çalıştı

Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare’nin tedavilerine devam edildi. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile tamamlayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Son hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibine karşı puan kaybetmek istemiyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe karşısına 3-2'lik Başakşehir galibiyetiyle geliyor.Süper Lig puan durumunda Fenerbahçe 20 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 13 puanla 7. sırada bulunuyor.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.Beşiktaş'ta Necip ve Montero oynayacakTeknik direktör Sergen Yalçın’ın, stoperde Necip Uysal-Montero ikilisinin Başakşehir maçındaki uyumu ve performansını beğendiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Vida ve Welinton’un oynayamaması halinde derbide stoperi aynı isimlerden oluşturması bekleniyor.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nunBeşiktaş gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi

Mert Nobre'den derbi tahmini: 'Berabere bitmez' dedi, avantajlı takımı açıkladı Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 3 sezon Fenerbahçe, 5 sezon da Beşiktaş forması giymiş olan Mert Nobre, pazar günü oynanacak dev debiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ajansspor'a konuşan Nobre'nin açıklamaları şöyle;"Fenerbahçe avantajlı ama her şey olabilir""Derbiler tabii ki çok önemli. Her şey olabilir, bir büyük hata ve kırmızı kart olabilir. Bana göre Fenerbahçe daha avantajlı. Oyuncu kadrosu olarak çok alternatifi var. Geçen maçta Beşiktaş bayağı eksikti ama Başakşehir karşısında kazandı. Avantajlı Fenerbahçe ama her şey olabilir. Erol Bulut'un her pozisyonda en az 2 alternatifi var, Sergen Yalçın'ın o kadar alternatifi yok. Hoca her maç stres yaşıyor. İnşallah keyifli bir maç olur.""Seyircisiz hazırlık maçı gibi oluyor""Seyircisiz bir derbi sadece Fenerbahçe için değil Beşiktaş açısından da kötü. Taraftar bulunmadığı zaman hazırlık maçı gibi oluyor. Derbilerde taraftar olunca ekstra motivasyon oluyor. Şu anki durumda oyuncu motivasyonu açısından da zor. Derbilerde oynarken bende hiç stres yoktu. Maç öncesinde mutlaka oyuncu planlar yapar. Derbide atacağı gol oyuncu için çok önemli. Oyuncu kafasında bir gün önce maçı oynar ve ayrı bir motivasyonla çıkar.""Hakemin etkisi önemli" "Maalesef hakemler çok iyi değil, VAR olmasına rağmen çok hata oluyor. Bu konu çok önemli. Oyuncu hafta boyunca çalışıp maç sırasında hocanın istediği her şeyi yapmasına karşın hakemin bir kararı her şeyi değiştiriyor. Derbide hakemin tecrübeli olması ve sakin kalması çok önemli."Derbinin kilit futbolcuları"Samatta sakat ama Cisse var. Çok değişen bir şey yok. Dezavantajlı ve oyuncu alternatifi az olan Beşiktaş. Cisse ve Perotti'nin performansı çok iyi ve Fenerbahçe açısından önemli olacak derbide. Beşiktaş’ta ise Atiba ve Josef De Souza’nın performansları maça etki edecek."Erol Bulut derbide forma giyemeyecek futbolcuyu açıkladı"İlk gol maçın seyrini değiştirir" "Derbilerde ilk golü atmak çok önemli. Çünkü diğer takım risk almak zorunda kalıyor. O risk anlarında belki ikinci gol gelebilir belki de berabere golü bulunur. Her açıdan ilk gol derbinin şeklini değiştirir her zaman." "Berabere bitmez" "Derbi berabere bitmez. Maçı yüzde 60 Fenerbahçe, yüzde 40 Beşiktaş kazanır.""Fenerbahçe ve Başakşehir avantajlı" Şampiyonluk mücadelesi hakkında da konuşan Nobre, "Pandemi bayağı zorladı takımları. Bence şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Başakşehir avantajlı. Bu iki takımın her pozisyonda en az iki, oyuncusu var ve bunlar tecrübeli futbolcular. Alanya iyi takım ama kadrosunda alternatifi çok az" dedi.

Erol Bulut derbide forma giyemeyecek futbolcuyu açıkladı Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımın durumuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Futbolun başı sağ olsun""Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos döneminde güzel bir anımız olmuştu. 2005-06 yılında şampiyon olduğumuzda kulüp onu davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda ısınamamıştık çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı..."Diego Armando Maradona hayatını kaybetti"Süreci iyi yönettik""18 transfer yaptık. Kolay değil bir anda yüksek performans beklemek. Süreci iyi yönettik. Şu anda 20 puanımız var, 2. sıradayız. Daha iyi olabilirdi ama şu anda durumdan memnunuz.""Gökhan bugün antrenmana çıkacak""Birkaç sakat ve hasta futbolcumuz var. Onlar da takıma hızlı bir şekilde gelecek. Valencia şu anda takıma dönmedi. 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek. Gökhan Gönül bugün antrenmana çıkacak. Maça birkaç gün daha var. İnşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonunda bizimle olur.""İnşallah 3 puanı alan taraf biz olacağız""Tabii ki eksiklikler her iki takımda da var. Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Elimizdeki futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu haftada elimizden gelen en iyisini yaparak 3 puanı alarak ilerlemek istiyoruz. Herkes Fenerbahçe'nin transferini konuşuyor ama Beşiktaş ve Trabzonspor'a baktığımızda 12-13 transfer yaptı. Herkes performansı ve kaliteyi yükselmeyi düşünerek transfer yapıyor. Bizim kalitemiz belli, biz üzerine koymaya çalışıyoruz. Bu hafta iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz olacağız." "Samatta 3-4 hafta yok""Samatta'yı biz maçta 60 dakika oynattık. Hafta sonu olan maçı düşünerek oyundan aldık. Ama maalesef sakatlığı ile ilgili 3-4 haftalık bir sorun yaşayacağız. Bizim için çok değerli. İhtiyacımız olan bir futbolcu. İnşallah kısa zamanda sahalara dönecektir."Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur