Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Son hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibine karşı puan kaybetmek istemiyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe karşısına 3-2'lik Başakşehir galibiyetiyle geliyor.

Süper Lig puan durumunda Fenerbahçe 20 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 13 puanla 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta Necip ve Montero oynayacak

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, stoperde Necip Uysal-Montero ikilisinin Başakşehir maçındaki uyumu ve performansını beğendiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Vida ve Welinton’un oynayamaması halinde derbide stoperi aynı isimlerden oluşturması bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:27 KASIM CUMA19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu28 KASIM CUMARTESİ 13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan29 KASIM PAZAR13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu30 KASIM PAZARTESİ 19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

Beşiktaş gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi Beşiktaş'ta Başakşehir galibiyetinin mutluluğu sürerken, siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini debide de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımının antrenman temposundan memnun olduğu ifade edildi. Ancak kritik maç öncesinde eksik oyuncuların çokluğu, deneyimli teknik adamı düşündürüyor. Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz cezaları sebebiyle derbide görev yapamayacak. Bu isimler dışında Kovid-19 testleri pozitif çıkan Vida ve Welinton’un da derbiye yetişme ihtimallerinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba HutchinsonNecip-Montero devamTeknik direktör Sergen Yalçın’ın, stoperde Necip Uysal-Montero ikilisinin Başakşehir maçındaki uyumu ve performansını beğendiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Vida ve Welinton’un oynayamaması halinde derbide stoperi aynı isimlerden oluşturması bekleniyor.Teknik heyet 5 oyuncuyu bekliyorBaşakşehir maçında sakatlanıp oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz’ın ciddi bir problemi bulunmuyor. Siyah-beyazlı takmımda Kovid-19 tedavisi biten Rosier antrenmanlara başladı. Vida, Welinton, N'Sakala, Oğuzhan ve Hasic'in ise karantinası sürüyor. Teknik heyet, tedavileri süren 5 oyuncudan gelecek habere göre kadrosunu belirleyecek.Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran sakat sakat oynadı



