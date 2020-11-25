Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kritik derbide her iki takımda puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizden bulabilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe (FB) - Beşiktaş (BJK) derbisinin canlı anlatımını maç günü Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Son hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibine karşı puan kaybetmek istemiyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe karşısına 3-2'lik Başakşehir galibiyetiyle geliyor.
Süper Lig puan durumunda Fenerbahçe 20 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 13 puanla 7. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş'ta Necip ve Montero oynayacak
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, stoperde Necip Uysal-Montero ikilisinin Başakşehir maçındaki uyumu ve performansını beğendiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Vida ve Welinton’un oynayamaması halinde derbide stoperi aynı isimlerden oluşturması bekleniyor.
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