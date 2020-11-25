​Beşiktaş gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi

Beşiktaş'ta, Başakşehir galibiyetiyle düzelen moraller dikkat çekiyor.Siyah-beyazlı takımda gözler, bu galibiyeti taçlandırmak için pazar günü Kadıköy deplasmanında oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ta Başakşehir galibiyetinin mutluluğu sürerken, siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini debide de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımının antrenman temposundan memnun olduğu ifade edildi.
Ancak kritik maç öncesinde eksik oyuncuların çokluğu, deneyimli teknik adamı düşündürüyor. Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz cezaları sebebiyle derbide görev yapamayacak. Bu isimler dışında Kovid-19 testleri pozitif çıkan Vida ve Welinton’un da derbiye yetişme ihtimallerinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.
Necip-Montero devam
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, stoperde Necip Uysal-Montero ikilisinin Başakşehir maçındaki uyumu ve performansını beğendiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Vida ve Welinton’un oynayamaması halinde derbide stoperi aynı isimlerden oluşturması bekleniyor.
Teknik heyet 5 oyuncuyu bekliyor
Başakşehir maçında sakatlanıp oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz’ın ciddi bir problemi bulunmuyor. Siyah-beyazlı takmımda Kovid-19 tedavisi biten Rosier antrenmanlara başladı. Vida, Welinton, N'Sakala, Oğuzhan ve Hasic'in ise karantinası sürüyor. Teknik heyet, tedavileri süren 5 oyuncudan gelecek habere göre kadrosunu belirleyecek.
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