​Beşiktaş gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi

Beşiktaş'ta Başakşehir galibiyetinin mutluluğu sürerken, siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini debide de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımının antrenman temposundan memnun olduğu ifade edildi.

Ancak kritik maç öncesinde eksik oyuncuların çokluğu, deneyimli teknik adamı düşündürüyor. Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz cezaları sebebiyle derbide görev yapamayacak. Bu isimler dışında Kovid-19 testleri pozitif çıkan Vida ve Welinton’un da derbiye yetişme ihtimallerinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba Hutchinson Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş’ta 37 yaşındaki oyuncu Atiba Hutchinson, ilk yarıda 1 gol ve 1 asistle oynadı.Mücadelenin ilk yarısını NTV’de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında övgü dolu sözler kullandı. Dilmen, Atiba’nin performansını beğendiğini ifade ederken, Kanadalı oyuncuyu Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’ya benzetti.“Yeni Alex’imiz hayırlı olsun”Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında, “Maç öncesinde kadro açıklandığı zaman medyada ‘Souza stoper oynar mı’ diye düşünceler vardı. Ben ne dedim? Sergen Hoca çok doğru yapmış. Orta sahayı dinamik tutmuş. Çünkü Souza'yı stopere çekerse, kimi çekecek onun yerine? Alex'i. Bizim yeni Alex'imiz hayırlı olsun. Atiba hem gol atıyor hem de asist yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynuyor. Orada Souza'yı düşünelim mesela, o kadar geri gelemez. Dönüşlerini doğru yapamaz. Çok doğru bir orta saha kurgusu” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Necip-Montero devam

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, stoperde Necip Uysal-Montero ikilisinin Başakşehir maçındaki uyumu ve performansını beğendiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Vida ve Welinton’un oynayamaması halinde derbide stoperi aynı isimlerden oluşturması bekleniyor.

Teknik heyet 5 oyuncuyu bekliyor

Başakşehir maçında sakatlanıp oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz’ın ciddi bir problemi bulunmuyor. Siyah-beyazlı takmımda Kovid-19 tedavisi biten Rosier antrenmanlara başladı. Vida, Welinton, N'Sakala, Oğuzhan ve Hasic'in ise karantinası sürüyor. Teknik heyet, tedavileri süren 5 oyuncudan gelecek habere göre kadrosunu belirleyecek.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran sakat sakat oynadı Beşiktaş’ta 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesinde sakatlığına rağmen forma giydi. Ersin Destanoğlu’nun Gaziantep deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi devralan Utku, adale sakatlığı nedeniyle hafta içini yoğun tedavi programıyla geçirdi.Kritik pozisyonları kurtardıKulüp doktorlarının iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği Utku, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti. Maç boyunca iyi bir performans gösteren Utku, özellikle karşılaşmanın 53. dakikasında Demba Ba’nın kale sahası içinden yaptığı vuruşta iyi bir refleks göstererek gole izin vermedi.81. dakikada Gulbrandsen’in uzaktan çektiği şutta gole engel olamayan Utku, buna karşın maç boyunca iyi bir performans sergiledi.Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba HutchinsonBeşiktaş'tan kritik galibiyet



