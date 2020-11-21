SÜPER LİG

​Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba Hutchinson

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba Hutchinson

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson’ı Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’ya benzetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş’ta 37 yaşındaki oyuncu Atiba Hutchinson, ilk yarıda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Mücadelenin ilk yarısını NTV’de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında övgü dolu sözler kullandı. Dilmen, Atiba’nin performansını beğendiğini ifade ederken, Kanadalı oyuncuyu Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’ya benzetti.

  • “Yeni Alex’imiz hayırlı olsun”
  • Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında, “Maç öncesinde kadro açıklandığı zaman medyada ‘Souza stoper oynar mı’ diye düşünceler vardı. Ben ne dedim? Sergen Hoca çok doğru yapmış. Orta sahayı dinamik tutmuş. Çünkü Souza'yı stopere çekerse, kimi çekecek onun yerine? Alex'i. Bizim yeni Alex'imiz hayırlı olsun. Atiba hem gol atıyor hem de asist yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynuyor. Orada Souza'yı düşünelim mesela, o kadar geri gelemez. Dönüşlerini doğru yapamaz. Çok doğru bir orta saha kurgusu” ifadelerini kullandı.

Atiba bu sezon Başakşehir maçı hariç ligde 6 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Atiba bu sezon Başakşehir maçı hariç ligde 6 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in, Perotti'nin pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise tartışma çıkardı."Perotti çok penaltı alır"NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, söz konusu pozisyon için, "Perotti en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerbirliği oyuncusu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı" dedi."Böyle penaltı olmaz"FutbolArena yorumcusu eski hakem Selçuk Dereli ise "Böyle penaltı olmaz. Buna aldatmadan Perotti'ye sarı kart verilmeli" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)

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