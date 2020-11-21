Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in, Perotti'nin pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise tartışma çıkardı.

"Perotti çok penaltı alır"

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, söz konusu pozisyon için, "Perotti en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerbirliği oyuncusu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı" dedi.

"Böyle penaltı olmaz"

FutbolArena yorumcusu eski hakem Selçuk Dereli ise "Böyle penaltı olmaz. Buna aldatmadan Perotti'ye sarı kart verilmeli" ifadelerini kullandı.



