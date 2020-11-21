SÜPER LİG

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynanan maçta kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. Rıdvan Dilmen pozisyonun penaltı olduğunu savunurken, Selçuk Dereli ise kararın yanlış olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçın hakemi Halil Umut Meler

Maçın hakemi Halil Umut Meler

Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak / AA

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in, Perotti'nin pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise tartışma çıkardı.

"Perotti çok penaltı alır"

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, söz konusu pozisyon için, "Perotti en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerbirliği oyuncusu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı" dedi.

"Böyle penaltı olmaz"

FutbolArena yorumcusu eski hakem Selçuk Dereli ise "Böyle penaltı olmaz. Buna aldatmadan Perotti'ye sarı kart verilmeli" ifadelerini kullandı.


Penaltı pozisyonu: Sosyal medyada Perotti'nin kendisini yere attığı yönünde yorumlar yapıldı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Penaltı pozisyonu: Sosyal medyada Perotti'nin kendisini yere attığı yönünde yorumlar yapıldı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)
Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.İlk 11'lerGençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, SioFenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Mert Hakan, Pelkas, Cisse

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