Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran sakat sakat oynadı

Beşiktaş’ta 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesinde sakatlığına rağmen forma giydi. Ersin Destanoğlu’nun Gaziantep deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi devralan Utku, adale sakatlığı nedeniyle hafta içini yoğun tedavi programıyla geçirdi.

Kritik pozisyonları kurtardı

Kulüp doktorlarının iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği Utku, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti. Maç boyunca iyi bir performans gösteren Utku, özellikle karşılaşmanın 53. dakikasında Demba Ba’nın kale sahası içinden yaptığı vuruşta iyi bir refleks göstererek gole izin vermedi.

81. dakikada Gulbrandsen’in uzaktan çektiği şutta gole engel olamayan Utku, buna karşın maç boyunca iyi bir performans sergiledi.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba Hutchinson Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş’ta 37 yaşındaki oyuncu Atiba Hutchinson, ilk yarıda 1 gol ve 1 asistle oynadı.Mücadelenin ilk yarısını NTV’de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında övgü dolu sözler kullandı. Dilmen, Atiba’nin performansını beğendiğini ifade ederken, Kanadalı oyuncuyu Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’ya benzetti.“Yeni Alex’imiz hayırlı olsun”Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında, “Maç öncesinde kadro açıklandığı zaman medyada ‘Souza stoper oynar mı’ diye düşünceler vardı. Ben ne dedim? Sergen Hoca çok doğru yapmış. Orta sahayı dinamik tutmuş. Çünkü Souza'yı stopere çekerse, kimi çekecek onun yerine? Alex'i. Bizim yeni Alex'imiz hayırlı olsun. Atiba hem gol atıyor hem de asist yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynuyor. Orada Souza'yı düşünelim mesela, o kadar geri gelemez. Dönüşlerini doğru yapamaz. Çok doğru bir orta saha kurgusu” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Beşiktaş'tan kritik galibiyet Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Atiba, 45+1. dakikada Larin ve 72. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 81. ve 90+4. dakikada Gulbrandsen attı. Ayrıca mücadelenin 71. dakikasında Mehmet Topal, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken, Başakşehir ise 13 puanda kaldı. Gelecek hafta siyah-beyazlılar deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba HutchinsonMedipol Başakşehir'e ilk kez 3 gol attıBeşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol Başakşehir'i ilk kez 3 gol atarak yendi. 2007-2008'den beri ligde yer alan turuncu-lacivertli ekibi 5 kez yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla aldı.Larin gol serisini 4 maça çıkardıBeşiktaş'ın ikinci golünü atan Cyle Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı. Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak dikkati çeken Larin, resmi maçlardaki gol sayısını ise 6'ya çıkardı. Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu.Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde cezalıKarşılaşmanın 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarında sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.N'Koudou 87 gün sonra sahadaKarşılaşmanın 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra forma giydi. Bu sezon 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynayabilen N'Kouodu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.👊 Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson.#BJKvİBFK #ArmandaSaklı pic.twitter.com/xKKsYRjDbr— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 21, 2020 Utku Yuvakuran'dan kritik kurtarışlarKırmızı kart cezası nedeniyle Ersin Destanoğlu'nun yerine kalede görev yapan Utku Yuvakuran, kritik kurtarışlarıyla Beşiktaş'ın galibiyetinde pay sahibi oldu. Maçın 53. dakikasında Demba Ba'nın altıpastaki kafa vuruşunda kritik kurtarışa imza atan 23 yaşındaki file bekçisi, son dakikalarda da önemli kurtarışlar yaptı.Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sonlandıMedipol Başakşehir, 4 maç sonra mağlup oldu. Ligde üst üste Trabzonspor (2-0), Fraport TAV Antalyaspor (5-1), İttifak Holding Konyaspor (2-1) ve Gençlerbirliği (2-1) maçlarını kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'a 3-2 yenildi. Bu sezon Süper Lig'deki 4. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 13 puanda kaldı.Penaltı VAR kararıyla faule döndüMaçın 62. dakikasında Beşiktaş'ta Josef de Souza'ın müdahalesiyle Rafael yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Öztürk, daha sonra Video Yardımcı Hakem kararıyla pozisyon ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal edip Medipol Başakşehir lehine faul kararı verdi.



