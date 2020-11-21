SÜPER LİG

​Beşiktaş-Başakşehir 3-1 özet izle

Beşiktaş'tan kritik galibiyet

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinçleri

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Atiba, 45+1. dakikada Larin ve 72. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 81. ve 90+4. dakikada Gulbrandsen attı. Ayrıca mücadelenin 71. dakikasında Mehmet Topal, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken, Başakşehir ise 13 puanda kaldı. Gelecek hafta siyah-beyazlılar deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba Hutchinson
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba Hutchinson

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş’ta 37 yaşındaki oyuncu Atiba Hutchinson, ilk yarıda 1 gol ve 1 asistle oynadı.Mücadelenin ilk yarısını NTV’de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında övgü dolu sözler kullandı. Dilmen, Atiba’nin performansını beğendiğini ifade ederken, Kanadalı oyuncuyu Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’ya benzetti.“Yeni Alex’imiz hayırlı olsun”Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında, “Maç öncesinde kadro açıklandığı zaman medyada ‘Souza stoper oynar mı’ diye düşünceler vardı. Ben ne dedim? Sergen Hoca çok doğru yapmış. Orta sahayı dinamik tutmuş. Çünkü Souza'yı stopere çekerse, kimi çekecek onun yerine? Alex'i. Bizim yeni Alex'imiz hayırlı olsun. Atiba hem gol atıyor hem de asist yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynuyor. Orada Souza'yı düşünelim mesela, o kadar geri gelemez. Dönüşlerini doğru yapamaz. Çok doğru bir orta saha kurgusu” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

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