Beşiktaş'tan kritik galibiyet

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Atiba, 45+1. dakikada Larin ve 72. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 81. ve 90+4. dakikada Gulbrandsen attı. Ayrıca mücadelenin 71. dakikasında Mehmet Topal, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken, Başakşehir ise 13 puanda kaldı. Gelecek hafta siyah-beyazlılar deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.