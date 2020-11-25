SÜPER LİG

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi kim?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tugay Kaan Numanoğlu

Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:

27 KASIM CUMA

19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 KASIM CUMARTESİ

13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 KASIM PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 KASIM PAZARTESİ

19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

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