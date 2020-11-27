Mert Nobre'den derbi tahmini: 'Berabere bitmez' dedi, avantajlı takımı açıkladı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 3 sezon Fenerbahçe, 5 sezon da Beşiktaş forması giymiş olan Mert Nobre, pazar günü oynanacak dev debiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ajansspor'a konuşan Nobre'nin açıklamaları şöyle;
"Fenerbahçe avantajlı ama her şey olabilir"
- "Derbiler tabii ki çok önemli. Her şey olabilir, bir büyük hata ve kırmızı kart olabilir. Bana göre Fenerbahçe daha avantajlı. Oyuncu kadrosu olarak çok alternatifi var. Geçen maçta Beşiktaş bayağı eksikti ama Başakşehir karşısında kazandı. Avantajlı Fenerbahçe ama her şey olabilir. Erol Bulut'un her pozisyonda en az 2 alternatifi var, Sergen Yalçın'ın o kadar alternatifi yok. Hoca her maç stres yaşıyor. İnşallah keyifli bir maç olur."
"Seyircisiz hazırlık maçı gibi oluyor"
- "Seyircisiz bir derbi sadece Fenerbahçe için değil Beşiktaş açısından da kötü. Taraftar bulunmadığı zaman hazırlık maçı gibi oluyor. Derbilerde taraftar olunca ekstra motivasyon oluyor. Şu anki durumda oyuncu motivasyonu açısından da zor. Derbilerde oynarken bende hiç stres yoktu. Maç öncesinde mutlaka oyuncu planlar yapar. Derbide atacağı gol oyuncu için çok önemli. Oyuncu kafasında bir gün önce maçı oynar ve ayrı bir motivasyonla çıkar."
"Hakemin etkisi önemli"
- "Maalesef hakemler çok iyi değil, VAR olmasına rağmen çok hata oluyor. Bu konu çok önemli. Oyuncu hafta boyunca çalışıp maç sırasında hocanın istediği her şeyi yapmasına karşın hakemin bir kararı her şeyi değiştiriyor. Derbide hakemin tecrübeli olması ve sakin kalması çok önemli."
Derbinin kilit futbolcuları
- "Samatta sakat ama Cisse var. Çok değişen bir şey yok. Dezavantajlı ve oyuncu alternatifi az olan Beşiktaş. Cisse ve Perotti'nin performansı çok iyi ve Fenerbahçe açısından önemli olacak derbide. Beşiktaş’ta ise Atiba ve Josef De Souza’nın performansları maça etki edecek."
"İlk gol maçın seyrini değiştirir"
- "Derbilerde ilk golü atmak çok önemli. Çünkü diğer takım risk almak zorunda kalıyor. O risk anlarında belki ikinci gol gelebilir belki de berabere golü bulunur. Her açıdan ilk gol derbinin şeklini değiştirir her zaman."
"Berabere bitmez"
- "Derbi berabere bitmez. Maçı yüzde 60 Fenerbahçe, yüzde 40 Beşiktaş kazanır."
"Fenerbahçe ve Başakşehir avantajlı"
Şampiyonluk mücadelesi hakkında da konuşan Nobre, "Pandemi bayağı zorladı takımları. Bence şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Başakşehir avantajlı. Bu iki takımın her pozisyonda en az iki, oyuncusu var ve bunlar tecrübeli futbolcular. Alanya iyi takım ama kadrosunda alternatifi çok az" dedi.
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