İtalyan basınında çıkan haberlerde, haksız sermaye kazancı gerekçesiyle 15 puanı silinen Juventus'un sezon sonunda yeni bir yapılanmaya gideceği ve bu doğrultuda Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini de belirledi.