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Spor

Fenerbahçe'de 7 futbolcu kart sınırında yer alıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 7 futbolcu sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Fenerbahçe'nin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sarı kart sınırında hangi oyuncular bulunuyor.

10:43 . 5/02/2023 Pazar
AA
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahöe, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı müsabakada deplasmanda Adana Demirspor karşısında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0 kazanmış ve bu sene Fenerbahçe'ye ilk yenilgisini yaşatmıştı.


Jesus, kulübede olamayacak

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak. Portekizli teknik adam, çok tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.


İki eksik

Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi ile sakatlığı bulunan Joao Pedro, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.


Fenerbahçe'de hangi oyuncular kart sınırında?

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.





#fenerbahçe
#SÜPERLİG
#konyaspor
38 dakika önce
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Fenerbahçe'de 7 futbolcu kart sınırında yer alıyor
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