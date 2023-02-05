Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine King

Cezası sona eren Crespo da Konyaspor maçıyla yeniden formasına kavuşacak. Yeni transfer Oosterwolde'nin Konyaspor maçında kadroda yer alması, ancak genç sol bekin yedek soyunması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, Oosterwolde'ye Konyaspor maçında ilerleyen dakikalarda süre verebileceği ifade ediliyor.

Süper Ligde 20 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Avrupa'nın en değerli 10 ligi arasında 90 dakika başına gol ve asist katkısı en yüksek oyuncu konumunda bulunuyor. 1.53 gol asist katkısıyla ilk sırada yer alan Valencia, Haaland, Neymar ve Lewandowski'yi geride bıraktı. Bu listede Galatasaraylı Icardi de 90 dakika başına 1.27 gol asist katkısıyla 4. sırada yer alıyor. En fazla gol ve asist katkısı sağlayan oyuncular şunlar: Enner Valencia (1.53), Erling Haaland (1.51), Neymar (1.35), Mauro Icardi (1.27), Robert Lewandowski (1.21)