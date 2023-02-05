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Spor

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine King

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda Batshuayi'nin yerine Joshua King'in görev yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:40 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Joshua King

Joshua King

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Konyaspor maçında kadroda rotasyona gidecek. Kart cezalısı Batshuayi'nin yerine forvette Joshua King forma giyecek.


Oosterwolde yedek bekleyecek

Cezası sona eren Crespo da Konyaspor maçıyla yeniden formasına kavuşacak. Yeni transfer Oosterwolde'nin Konyaspor maçında kadroda yer alması, ancak genç sol bekin yedek soyunması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, Oosterwolde'ye Konyaspor maçında ilerleyen dakikalarda süre verebileceği ifade ediliyor.


Enner Valencia yıldızları geçti

Süper Ligde 20 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Avrupa'nın en değerli 10 ligi arasında 90 dakika başına gol ve asist katkısı en yüksek oyuncu konumunda bulunuyor. 1.53 gol asist katkısıyla ilk sırada yer alan Valencia, Haaland, Neymar ve Lewandowski'yi geride bıraktı. Bu listede Galatasaraylı Icardi de 90 dakika başına 1.27 gol asist katkısıyla 4. sırada yer alıyor. En fazla gol ve asist katkısı sağlayan oyuncular şunlar: Enner Valencia (1.53), Erling Haaland (1.51), Neymar (1.35), Mauro Icardi (1.27), Robert Lewandowski (1.21)




#Fenerbahçe
#Joshua King
#Batshuayi
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Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine King
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