İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, Dünya Kupası için verilen aranın kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun transfer iddiaları hakkında da konuşan Spalletti, "Eğer sezon sonunda bir fırsat olursa yetenekli futbolcuları bir değerlendirmeye alabiliriz" dedi.