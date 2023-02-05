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Ferdi Kadıoğlu bu sezon 30 maçta 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'dan birçok önemli kulübün radarına giren Ferdi Kadıoğlu'na İtalya Serie A devi Juventus talip oldu. Haksız sermaye kazancı gerekçesiyle Serie A'da 15 puanı silinen İtalyan ekibinin sezon sonunda yeni bir yapılanmaya gideceği, bu doğrultuda başta yüksek maaş alan oyuncular olmak üzere bazı isimlerle yolların ayrılacağı belirtildi.
Juventus'un yeni yapılanma doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldığı belirtildi. İtalyan basınında Fenerbahçeli futbolcu için 'Juan Cuadrado'nun varisi' tanımı yapıldı. İtalyan ekibinin Ferdi'nin transferi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısının çalacağı, Juventus'un Inter, Napoli ve Milan ile transfer yarışına gireceği belirtildi.
Juventus Teknik Direktörü Allegri de Ferdi'nin transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği, başarılı teknik adamın transfer listesinde ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Fenerbahçe ise milil futbolcunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen kulüpler için bu bedel üzerinden pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.