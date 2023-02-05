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Spor

Juventus Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

İtalyan basınında çıkan haberlerde, haksız sermaye kazancı gerekçesiyle 15 puanı silinen Juventus'un sezon sonunda yeni bir yapılanmaya gideceği ve bu doğrultuda Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini de belirledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:28 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu bu sezon 30 maçta 3 asist yaptı.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 30 maçta 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'dan birçok önemli kulübün radarına giren Ferdi Kadıoğlu'na İtalya Serie A devi Juventus talip oldu. Haksız sermaye kazancı gerekçesiyle Serie A'da 15 puanı silinen İtalyan ekibinin sezon sonunda yeni bir yapılanmaya gideceği, bu doğrultuda başta yüksek maaş alan oyuncular olmak üzere bazı isimlerle yolların ayrılacağı belirtildi.


Juventus Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

Juventus'un yeni yapılanma doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldığı belirtildi. İtalyan basınında Fenerbahçeli futbolcu için 'Juan Cuadrado'nun varisi' tanımı yapıldı. İtalyan ekibinin Ferdi'nin transferi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısının çalacağı, Juventus'un Inter, Napoli ve Milan ile transfer yarışına gireceği belirtildi.


Bonservisi belli oldu

Juventus Teknik Direktörü Allegri de Ferdi'nin transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği, başarılı teknik adamın transfer listesinde ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Fenerbahçe ise milil futbolcunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen kulüpler için bu bedel üzerinden pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.




#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Juventus
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Juventus Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde
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