Fenerbahçe'den radikal karar: İsmail Kartal maç sonunda açıkladı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 yendiği maçtan sonra konuşan İsmail Kartal, galibiyet ve genç oyuncularla ilgili dikkat çekici mesajlar verdi.
İsmail Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
- *"Taktiksel ve fiziksel anlamda gelişerek buraya kadar geldik. Çok güzel bir ortamımız var, çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazandık, bu çok anlamlı. Alanyaspor deplasmanında 5 golle galip gelmek önemli."
- *"Oyuncularıma çok saygı duyuyorum, çok güveniyorum. Onlar da bize karşı aynısı. Birbirimize karşı net bir güven ortamımız olduğu için çok iyi çalışıyoruz."
- *"Arda ne zaman oyuna girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. 1 gol & 1 asist. Tam onun oynayacağı bir ortam vardı."
- *"Arda çalışıyor, istiyor. Bizim evladımız. Onu koruyoruz. Böyle oynata oynata, goller atacak, attıracak. Arda hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak."
- GENÇLER İÇİN ÖZEL İDMAN
- *"Arda gibi daha çok gencimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Onlarla ilgili bir plan yaptım. Başkanımız rica etti. Onlarla özel olarak çalışacağız."