Türk futbolunda yeni bir yıldız doğuyor: Arda Güler göz kamaştırıyor

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında oyuna sonradan dahil olan Arda Güler attığı golle sosyal medyayı salladı.
Mücadeleye girer girmez etkili olan ve takımının 3 puanı kazanmasında büyük pay sahibi olan Arda Güler, Fenerbahçe tarihine de geçti.
- Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.
Öte yandan genç oyuncu 5-2 kazanılan Alanyaspor maçının son dakikasında Berisha'ya klas bir asist yaptı ve mücadelenin yıldızı olmayı başardı.
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu 🧿
(17 yaş 16 gün)
(Opta) pic.twitter.com/mg5ZvVMrMH
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu 🧿