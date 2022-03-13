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Türk futbolunda yeni bir yıldız doğuyor: Arda Güler göz kamaştırıyor

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Alanyaspor maçında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu sahaya dahil olduktan sonra takımının üçüncü golünü attı ve bu golle sarı lacivertli forma ile profesyonel kariyerinin ilk siftahını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Güler gol izle: Arda Güler asist izle: Alanyaspor-Fenerbahçe özet izle
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında oyuna sonradan dahil olan Arda Güler attığı golle sosyal medyayı salladı.

Mücadeleye girer girmez etkili olan ve takımının 3 puanı kazanmasında büyük pay sahibi olan Arda Güler, Fenerbahçe tarihine de geçti.

  • Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Öte yandan genç oyuncu 5-2 kazanılan Alanyaspor maçının son dakikasında Berisha'ya klas bir asist yaptı ve mücadelenin yıldızı olmayı başardı.

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Alanyada Arda Güler farkı

Alanya'da Arda Güler farkı

​Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe 5-2 kazandı.
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