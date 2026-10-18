Fenerbahçe'den son dakika Marco Asensio açıklaması

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Futbol A Takım Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun sakatlık ve tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oğuz Çetin, oyuncuyla ilgili "Özellikle dahili ve harici bedhahların, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimleri olabiliyor. Çokça söylemler, yazılanlar ve çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail hocayla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Çetin, Asensio'nun sakatlanma süreciyle alakalı, "Konya maçında üst baldırında bir gerilmeden dolayı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine girdi. O süreci milli takım arasını fırsat bilerek, Asensio'nun hem maç ritmini yakalaması adına hem de milli aradan sonra oynayacağımız ilk Çaykur Rizespor maçına da hazır çıkması adına Tovuz ile hazırlık maçı yaptık. 83 dakika ilk 11'de yer aldı. O maçtan sonra dizinde hafif bir şişlik oluştu. O maçtan sonra sağlık ekibi hemen müdahale ederek oynayacağımız ilk Rize maçına kadar olan süreçte tedavisini yaptılar ve Rize maçına çıkmasını sağladılar. Başarılı bir maç çıkardı. O maçta oyundan çıktıktan sonraki süreçte dizindeki hafif şişlik için tedavisi başladı." ifadelerini kullandı.

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk ise oyuncunun sakatlığına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ağrı sürecini bir nevi yönettik rehabilitasyonla ama hani biraz iş uzayınca tabii MR çektirdik. MR sonucunda da diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için tabii yine farklı görüşlere de başvurduk. Hem Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Marco Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan daha önceki ameliyatını yapan Doktor Leyes'le istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık."

"Önümüzdeki hafta Asensio'nun ameliyatını gerçekleştirmiş olacağız. Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi hem de bu sene üst adale kasındaki sakatlıklar, ikisi de cerrahi gerektiren sakatlıklar değildi. Ne biz ne de başka bir doktor ya da sağlık ekibi tarafından şimdiye kadar cerrahi endikasyon konulmadı. Cerrahi durum ilk defa en son tespit ettiğimiz kıkırdak lezyonu nedeniyle alınan karar oldu. Bundan önceki durumlarda ne biz ne de başkası tarafından herhangi bir ameliyat kararı ya da cerrahi endikasyon belirlenmemişti."

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