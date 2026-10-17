Serdar Ali Çelikler Asensio hakkındaki şoke eden gerçeği açıkladı
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde dev mücadele öncesi en çok merak edilen konuların başında Marco Asensio'nun sağlık durumu geliyor.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen yorumcu Serdar Ali Çelikler de Asensio'nun durumuyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.
Konunun bir an önce netliğe kavuşturulması gerektiğini belirten Çelikler, aldığı istihbarata göre yıldız futbolcunun dizinde şişlik oluştuğunu ve bu nedenle forma giyemediğini söyledi.
Asensio'nun dizindeki problemin gündeme gelmesi, oyuncunun geçmişte yaşadığı ciddi sakatlığı da yeniden hatırlattı. İspanyol futbolcu, kariyerinde Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de zaman zaman fiziksel problemler yaşayan Asensio'nun mevcut durumunun ne kadar ciddi olduğu ise henüz netlik kazanmadı.
Teknik direktör İsmail Kartal da Alanyaspor karşılaşmasının ardından Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin konuştu. Kartal, sağlık heyeti ve yıldız futbolcunun yarın konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu.
Fenerbahçe cephesinde şimdi gözler bu açıklamaya çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle Galatasaray derbisi öncesinde Asensio'nun sahada olup olamayacağının netleşmesini bekliyor.
Marco Asensio, kariyerinin en ciddi sakatlıklarından birini Real Madrid forması giydiği dönemde yaşadı. İspanyol yıldız, Temmuz 2019'da Arsenal ile oynanan hazırlık maçında sol diz ön çapraz bağını koparırken dış menisküsünde de yırtık meydana geldi.
Ameliyat edilen Asensio, yaklaşık 8 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışabilecek seviyeye geldi. Ancak pandemi nedeniyle liglerin durdurulması, yıldız futbolcunun resmi maça dönüşünü geciktirdi. Asensio, sakatlandığı tarihten yaklaşık 11 ay sonra, Haziran 2020'de Valencia karşısında yeniden Real Madrid formasıyla sahaya çıktı.
İspanyol futbolcunun geçmişinde böylesine ciddi bir diz sakatlığının bulunması, Fenerbahçe'de yaşadığı son problemin ardından yeniden gündeme geldi. Ancak mevcut dizindeki şişlik ile 2019'daki çapraz bağ sakatlığı arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.