Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan bir kötü haber daha
Fenerbahçe'de dizindeki sakatlık nedeniyle bir süredir iğne tedavisi gören Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Tedaviye yanıt vermeyen İspanyol yıldızın yurt dışında ameliyat olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Aston Villa karşılaşmasında tedbir amacıyla kadroya dahil edilmeyen, ardından sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında da forma giyemeyen İspanyol yıldızın sahalara dönüşü gecikecek.
Yurt dışında ameliyat olacak
A Spor'un haberine göre, bir süredir dizindeki rahatsızlık nedeniyle iğne tedavisi gören Marco Asensio'dan beklenen yanıt alınamadı. Tedavinin olumlu sonuç vermemesi üzerine yıldız futbolcunun yurt dışında ameliyat edilmesine karar verildi.
Operasyon geçirmesi planlanan Asensio'nun en az iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.