Galatasaray'da Lille maçı mesaisi başladı
15:46, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 16:22, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yunus Akgün de idmana katıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lille ile karşılaşacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, ligdeki Gençlerbirliği maçının ardından ara vermeden Devler Ligi mesaisine başladı.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Fransa'da Pierre-Mauroy Stadyumu'nda çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille'e konuk olacak.
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