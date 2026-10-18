Slavia Prag'da kriz: En iyi oyuncuları Fenerbahçe maçında yok

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacağı Slavia Prag'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekya ekibinin Hradec Kralove ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Tomas Chory'nin, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Slavia Prag, ligde Hradec Kralove ile oynadığı mücadelede Tomas Chory'nin 55. dakikada kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Oyuncunun sportmenlik dışı hareketi nedeniyle oyun dışında kalması, teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin tepkisini çekti.

Chory, hakeme çektiği el hareketi sonrası kırmızı kart gördü.

Trpisovsky'den sert açıklama

Karşılaşmanın ardından konuşan Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Chory'nin davranışını sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımla birlikte İstanbul'a gelmeyeceğini açıkladı.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky

Trpisovsky, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı aştı. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Şimdi ağır bir ceza alacak ve şunu açıkça söylüyorum ki İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte uçmayacak. Onun şu anda bizimle birlikte olmasını hayal bile edemiyorum.”

Slavia Prag'ın 31 yaşındaki forveti Tomas Chory, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Geride bıraktığımız sezon ise 33 maçta 17 gol atıp 6 asistlik performansıyla takımın hücum bölgesinde kritik önem taşıyordu.

Spor

Ve bu da oldu! Lionel Messi’nin adı yeni keşfedilen canlı türüne verildi

Spor

UEFA'dan flaş atama: Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu