Slavia Prag'da kriz: En iyi oyuncuları Fenerbahçe maçında yok
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag'da kriz yaşanıyor. Hradec Kralove maçında kırmızı kart gören futbolcu hakkında sert açıklamalarda bulunan teknik direktör Jindrich Trpisovsky, yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelmeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacağı Slavia Prag'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekya ekibinin Hradec Kralove ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Tomas Chory'nin, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Slavia Prag, ligde Hradec Kralove ile oynadığı mücadelede Tomas Chory'nin 55. dakikada kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Oyuncunun sportmenlik dışı hareketi nedeniyle oyun dışında kalması, teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin tepkisini çekti.
Karşılaşmanın ardından konuşan Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Chory'nin davranışını sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımla birlikte İstanbul'a gelmeyeceğini açıkladı.
“Saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı aştı. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Şimdi ağır bir ceza alacak ve şunu açıkça söylüyorum ki İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte uçmayacak. Onun şu anda bizimle birlikte olmasını hayal bile edemiyorum.”
Slavia Prag'ın 31 yaşındaki forveti Tomas Chory, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Geride bıraktığımız sezon ise 33 maçta 17 gol atıp 6 asistlik performansıyla takımın hücum bölgesinde kritik önem taşıyordu.