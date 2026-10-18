UEFA'dan flaş atama: Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu
11:40, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 11:45, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi Ricardo de Burgos oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un yönetecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasının üçüncü haftasında Çekya temsilcisini İstanbul'da konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele eden Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'nın yaptığı atamaya göre mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki kritik mücadelede Çekya temsilcisi karşısında sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 20 Ekim 2026 Salı günü sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak mücadelede taraftarı önünde galibiyet arayacak.
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Başlıklar :FenerbahçeSlavia PragŞampiyonlar Ligi