Alanyasporlu futbolculardan maç sonu flaş itiraf: 'Fenerbahçe maçın her anında...'

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Alanyasporlu futbolcular Fidan Aliti ve Hwang Ui-jo, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE KAZANMAYI HAK ETTİ"

Fidan Aliti, Fenerbahçe'nin maç boyunca daha üstün bir performans sergilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir şey söylemek zor. Yeteri kadar iyi değildik. Fenerbahçe maçın her anında bizden daha iyiydi. Bunu kabul etmek gerekir. Biz kaybetmeyi, onlar kazanmayı hak etti. Topla ve topsuz agresif olmayınca kazanmak zor oluyor."

"ÇOK TOP KAYBETTİK"

Alanyaspor'un Güney Koreli futbolcusu Hwang Ui-jo ise yaptıkları top kayıplarına dikkat çekti.

Hwang Ui-jo, "Yeteri kadar iyi değildik. Çok top kaybettik. Bu yüzden iyi bir sonuç alamadık. Sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz." dedi.

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